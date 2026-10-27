Ученые раскрыли уникальные свойства двух ягод

Ученые российского университета в составе международной исследовательской группы выяснили, что вещества из северных ягод – черники, голубики, клюквы и брусники – могут замедлять старение клеток и развитие фиброза тканей, сообщает Zakon.kz.

Особенно заметный эффект показали черника и голубика.

Известно, что исследователи изучали полифенолы – природные соединения, которые защищают растения от вредителей, болезней и ультрафиолета. Они также придают ягодам яркую окраску.

По данным ученых, полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут защищать клетки от преждевременного старения.

В ходе исследования, которое опубликовало издание РИА Новости, специалисты изучили ягоды, собранные в районе Сургута. Они установили, что содержащиеся в них полифенолы могут влиять на старение клеток и процессы фиброзирования – замещения здоровой ткани рубцовой.

Фиброз может развиваться в легких, печени, почках, сердце и кишечнике. Он часто возникает на фоне хронического воспаления, недостатка кислорода или повреждения тканей и способен нарушать работу органов.

По словам директора медицинского института СурГУ Людмилы Коваленко, полифенолы северных ягод могут помочь снизить риск развития фиброза и замедлить его прогрессирование.

Особое внимание ученые уделили фиброзу легких, который может возникать после пневмонии, а также при аутоиммунных и профессиональных заболеваниях. В некоторых случаях причина этой патологии остается неизвестной.

Исследователи считают, что полученные результаты могут стать основой для разработки функциональных продуктов питания, а в перспективе – и лекарств для лечения фиброза. Однако для практического применения этих соединений необходимы дальнейшие исследования.

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