Ученые раскрыли уникальные свойства двух ягод
Особенно заметный эффект показали черника и голубика.
Известно, что исследователи изучали полифенолы – природные соединения, которые защищают растения от вредителей, болезней и ультрафиолета. Они также придают ягодам яркую окраску.
По данным ученых, полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут защищать клетки от преждевременного старения.
В ходе исследования, которое опубликовало издание РИА Новости, специалисты изучили ягоды, собранные в районе Сургута. Они установили, что содержащиеся в них полифенолы могут влиять на старение клеток и процессы фиброзирования – замещения здоровой ткани рубцовой.
Фиброз может развиваться в легких, печени, почках, сердце и кишечнике. Он часто возникает на фоне хронического воспаления, недостатка кислорода или повреждения тканей и способен нарушать работу органов.
По словам директора медицинского института СурГУ Людмилы Коваленко, полифенолы северных ягод могут помочь снизить риск развития фиброза и замедлить его прогрессирование.
Особое внимание ученые уделили фиброзу легких, который может возникать после пневмонии, а также при аутоиммунных и профессиональных заболеваниях. В некоторых случаях причина этой патологии остается неизвестной.
Исследователи считают, что полученные результаты могут стать основой для разработки функциональных продуктов питания, а в перспективе – и лекарств для лечения фиброза. Однако для практического применения этих соединений необходимы дальнейшие исследования.
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