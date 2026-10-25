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Наука и технологии

Ученые сделали сенсационную находку возрастом 150 млн лет

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 22:09 Фото: pexels
Палеонтологи в Китае обнаружили окаменелости древнейшей птицы с зубами и опасным серповидным когтем, как у хищных динозавров. Строение ее коротких крыльев указывает на то, что существо передвигалось по земле и не умело летать, сообщает Zakon.kz.

Результаты научного прорыва были обнародованы в журнале Nature. Как уточняется, окаменелые останки неизвестного ранее вида были найдены в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР.

По оценкам специалистов Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и местных геологов, животное обитало на Земле в конце юрского периода – примерно 150-148 млн лет назад.

"Уникальное существо сочетало в себе анатомические черты сразу нескольких отрядов. Конструкция таза и лап явно связывает его с пернатыми предками, однако в пасти древнего обитателя располагались острые зазубренные зубы, а один из пальцев на лапе был оснащен мощным изогнутым когтем. Подобное оружие обычно встречалось у хищных тероподов", – говорится в исследовании.

Необычное гибридное строение осложнило классификацию находки, однако методы реконструкции подтвердили: перед учеными – ранний представитель птичьей линии.

Пропорции скелета и короткие передние конечности указали на наземный образ жизни и отсутствие способности к полету. Это делает существо древнейшей из известных нелетающих птиц.

Открытие меняет представления об эволюции пернатых: уже в юрский период отдельные их виды осваивали сушу и занимали разные экологические ниши, а не только совершенствовали навыки полета.

Не так давно сообщалось, что недавно обнаруженный вид древней змеи, Vasuki indicus, может входить в число самых крупных змей, когда-либо существовавших.

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Канат Болысбек
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