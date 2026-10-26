Землю ждет новая волна геомагнитных возмущений: что известно о прогнозе

Геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной, а вероятность магнитных бурь в ближайшие дни оценивается как низкая. Однако к концу октября ожидается новая волна возмущений, связанная с корональной дырой на Солнце. Что известно о космической погоде, читайте на Zakon.kz.

Как рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, космическая погода 26 октября 2026 года – слабо возмущенная:

За прошедшие сутки:

Геомагнитная обстановка – спокойная

Вспышечная активность – слабо повышенная.

Прогноз на сутки:

Геомагнитная обстановка – спокойная

Вспышечная активность – слабо повышенная.

Также астрономы отметили, что геомагнитная обстановка остается спокойной. Однако в четверг и пятницу, по предварительным расчетам, возможны новые возмущения.

"Геомагнитная обстановка за прошедшие выходные полностью успокоилась с большим запасом прочности. Последние слабые возмущения (хвосты от событий начала и середины недели) наблюдались еще в пятницу. Оба выходных дня, суббота и воскресенье, уже были полностью зелеными, и в такие же цвета будет окрашен прогноз на ближайшие пару дней. В целом никакие сложные вычисления для таких выводов не нужны. На Солнце объективно нет сейчас ни одного возмущающего фактора, способного повлиять на Землю". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Также ученые подчеркнули, что примерно со среды, 28 октября, Земля, по расчетам, войдет в зону действия очередной корональной дыры. Ее можно увидеть на поступающих снимках слева от центра Солнца на экваторе.

"По этой причине в четверг и пятницу ожидается очередная волна возмущений, хотя вероятность пробить порог магнитных бурь пока оценивается как невысокая. Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с (примерно на 50% к норме), чего обычно недостаточно для перехода в красную зону. Точного математического прогноза пока нет. Он появится завтра-послезавтра", – добавили российские астрономы.

Вспышечная активность Солнца остается низкой, несмотря на небольшое оживление в выходные. Как отмечает специалист, новые активные области пока слишком слабы, чтобы существенно повлиять на ситуацию.

"Вспышечная активность за выходные сумела отразиться от дна, на которое стремительно падала из-за ухода главных активных центров на обратную сторону Солнца. Слабую поддержку ей оказали пара новых активных областей, вышедших на смену слева с противоположной обратной стороны. Области видны на приложенном снимке по ярким группам плазменных петель. Сами области являются при этом предельно слабыми и даже не содержат пятен. Поверхность Солнца на поступающих снимках выглядит сейчас абсолютно чистой. По этой причине не будет сюрпризом, если центры активности исчезнут уже через пару суток, и вспышечная активность наконец-то уйдет в ноль, куда пытается свалиться уже пару недель, – и каждый раз что-то мешает. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Вместе с тем исследователи отметили, что глобально Солнце продолжает выглядеть намного спокойнее, чем можно было бы ожидать на данной стадии цикла. Но что именно это значит – светило копит энергию или, наоборот, готовится ко сну на пару лет раньше графика, – пока непонятно.

Ранее ученые отметили, что Уран и Нептун оказались не такими похожими, как считалось.