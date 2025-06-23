#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Наука и технологии

Землю ждет новый удар с Солнца

корональная дыра на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:06 Фото: xras.ru
Геомагнитные возмущения могут начаться из-за крупной корональной дыры, вышедшей на линию Солнце – Земля, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 июня 2025 года рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Довольно крупная корональная дыра, которая наблюдается последние несколько дней на обращенной к Земле стороне Солнца и постепенно движется с востока на запад (слева направо), сегодня вышла на линию Солнце – Земля. Особенностью дыры является ее положение: структура расположена не сверху или снизу экватора, как дыры, наблюдавшиеся в последнее время, а проецируется прямо на экватор, то есть находится точно в плоскости расположения планет. Текущее расположение дыры уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако фактически потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток. Именно такое время требуется им, чтобы преодолеть расстояние в 150 млн км, отделяющее Солнце от Земли, при характерных скоростях в диапазоне от 600 до 900 км/с", – сообщили специалисты.

При этом силу воздействия на поле Земли пока предугадать нельзя.

"В этом году уже были случаи, когда исключительно крупные дыры проходили напротив Земли почти без последствий. Были и обратные случаи – сильные возмущения и бури вследствие формирования дыр относительно скромного размера. Кроме того, форма дыры постоянно меняется, а вслед за ней меняется и прогноз. Еще пару дней назад на 24-25 июня прогнозировались бури G1-G2. При сегодняшнем обновлении прогноза завтрашний день, 24 июня, уже размечен как спокойный, а начиная с 25-го числа ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения. Не исключено, что завтра форма дыры снова поменяется и опять перепишет прогноз", – утверждают в лаборатории.

Но один вывод там сделали: полностью избежать воздействия от дыры при таком ее расположении не удастся.

Накануне, 22 июня, землян предупредили о грядущих магнитных бурях. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Почему понедельник – день тяжелый и опасный
Наука и технологии
11:38, Сегодня
Почему понедельник – день тяжелый и опасный
В морепродуктах нашли причину смертельных бактериальных инфекций
Наука и технологии
06:59, Сегодня
В морепродуктах нашли причину смертельных бактериальных инфекций
В Китае прошли первые испытания шеститонного авиасудна
Наука и технологии
05:42, Сегодня
В Китае прошли первые испытания шеститонного авиасудна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: