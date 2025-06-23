Землю ждет новый удар с Солнца

Геомагнитные возмущения могут начаться из-за крупной корональной дыры, вышедшей на линию Солнце – Земля, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 июня 2025 года рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Довольно крупная корональная дыра, которая наблюдается последние несколько дней на обращенной к Земле стороне Солнца и постепенно движется с востока на запад (слева направо), сегодня вышла на линию Солнце – Земля. Особенностью дыры является ее положение: структура расположена не сверху или снизу экватора, как дыры, наблюдавшиеся в последнее время, а проецируется прямо на экватор, то есть находится точно в плоскости расположения планет. Текущее расположение дыры уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако фактически потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток. Именно такое время требуется им, чтобы преодолеть расстояние в 150 млн км, отделяющее Солнце от Земли, при характерных скоростях в диапазоне от 600 до 900 км/с", – сообщили специалисты.

При этом силу воздействия на поле Земли пока предугадать нельзя.

"В этом году уже были случаи, когда исключительно крупные дыры проходили напротив Земли почти без последствий. Были и обратные случаи – сильные возмущения и бури вследствие формирования дыр относительно скромного размера. Кроме того, форма дыры постоянно меняется, а вслед за ней меняется и прогноз. Еще пару дней назад на 24-25 июня прогнозировались бури G1-G2. При сегодняшнем обновлении прогноза завтрашний день, 24 июня, уже размечен как спокойный, а начиная с 25-го числа ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения. Не исключено, что завтра форма дыры снова поменяется и опять перепишет прогноз", – утверждают в лаборатории.

Но один вывод там сделали: полностью избежать воздействия от дыры при таком ее расположении не удастся.

Накануне, 22 июня, землян предупредили о грядущих магнитных бурях.