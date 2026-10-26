"Луна охотника" взойдет над Казахстаном: когда лучше смотреть на небо

26 октября жители Казахстана смогут наблюдать октябрьское полнолуние, известное как "Луна охотника". Точная фаза наступит утром, однако вечером лунный диск снова будет хорошо виден на небе. Для наблюдений лучше выбрать место с открытым восточным горизонтом, сообщает Zakon.kz.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сегодня главный лунный день октября – полная Луна. Строго математически полнолуние наступило еще несколько часов назад – 09:11-09:12 по времени Казахстана, если опираться на точное время полнолуний и новолуний Time and Date. И в Северном полушарии в это время наблюдать Луну непосредственно в момент полнолуния было непросто, так как наступило утро.

По данным астрономических календарей, это точный момент полной фазы естественного спутника Земли. Однако вечером спутник Земли по-прежнему будет выглядеть практически полностью освещенным.

Когда наблюдать "Луну охотника"

Фото: pixabay

Лучше всего наблюдать за луной, когда она появляется над восточным горизонтом. В это время лунный диск может казаться золотистым или оранжевым. Такой оттенок связан с прохождением света через атмосферу Земли. При этом впечатление, что луна у горизонта выглядит особенно большой, объясняется оптической иллюзией.

Даже после прохождения точного момента полнолуния луна будет выглядеть почти круглой: изменение освещенной части ее диска происходит постепенно. Поэтому для наблюдений подойдет и вечер 26 октября, если небо будет достаточно ясным.

Почему полнолуние называют "Луной охотника"

Название "Луна охотника" пришло из традиций Северного полушария. Оно связано с периодом после сбора урожая, когда лунный свет помогал охотникам выслеживать животных и готовиться к зиме. Это традиционное название октябрьского полнолуния, а не отдельное астрономическое явление.

Октябрьская Луна не считается суперлунием. Такое название используют для полнолуний, которые происходят вблизи перигея – точки орбиты, в которой Луна находится ближе всего к Земле. Следующее полнолуние ожидается 24 ноября 2026 года, и вот оно будет суперлунием, сообщает Star Walk.

Если погода позволит, казахстанцы смогут сделать фотографии полнолуния и поделиться ими в социальных сетях.

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