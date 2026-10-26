Мир на пороге золотой лихорадки: стартап научился превращать ртуть в золото

Компания Marathon Fusion, стартап из Сан-Франциско, занимающийся разработкой термоядерных технологий, утверждает, что превратила ртуть в стабильное золото, используя нейтроны, генерируемые в процессе термоядерного синтеза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание WION, этот метод позволил увеличить скорость производства золота в 10 раз по сравнению с рекордом, установленным ЦЕРН в 2025 году. Однако компания пока не раскрыла количество золота, произведенного в ходе эксперимента.

Последнее заявление компании не подтвердилось имеющейся информацией, и Marathon Fusion также не продемонстрировала процесс, который мог бы экономически выгодно производить золото.

Помимо этого, компания планирует разработать еще одно применение своей технологии, в том числе производство медицинских изотопов, используемых в диагностике и лечении рака.

В чем суть:

В процессе ядерной трансмутации ядро ​​атома изменяется, в результате чего образуется другой элемент или изотоп. В отличие от химических реакций, которые просто перестраивают атомы, оставляя их ядра нетронутыми, ядерная трансмутация идет дальше, она изменяет само ядро.

Метод Marathon Fusion основан на использовании высокоэнергетических нейтронов, образующихся в результате реакции синтеза дейтерия и трития, для превращения ртути-198 в ртуть-197, нестабильный изотоп. Затем эта радиоактивная ртуть-197 подвергается захвату электронов, распадаясь на золото-197, единственный стабильный изотоп золота.

Процесс разворачивается в три этапа:

Он начинается с ртути-198 , стабильного изотопа, встречающегося в природе, в качестве исходного материала.

с , стабильного изотопа, встречающегося в природе, в качестве исходного материала. Затем нейтроны, образующиеся в результате термоядерного синтеза, используются для запуска ядерной реакции, которая превращает его в ртуть-197 .

нейтроны, образующиеся в результате термоядерного синтеза, используются для запуска ядерной реакции, которая превращает его . Наконец, ртуть-197 распадается на стабильное золото-197 , хотя этот метод по-прежнему сопряжен с радиоактивными побочными продуктами, образующимися в процессе.

В мае 2025 года ученые Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе подтвердили, что им удалось получить ядра золота путем столкновения ядер свинца. Согласно оценкам эксперимента ALICE, проведенного в ЦЕРНе, в ходе четырех крупных экспериментов, проводившихся на коллайдере с 2015 по 2018 год, было создано около 86 миллиардов ядер золота, что составляет примерно 29 пикограммов золота .

Однако эти ядра существовали лишь мимолетное время, после чего распались.

Компания Marathon Fusion выбирает другой путь.

Вместо того чтобы полагаться на столкновения ионов свинца, как это делал ЦЕРН, компания планирует использовать нейтроны, генерируемые в процессе термоядерного синтеза, для производства золота, применяя метод, предназначенный для значительного увеличения объемов производства.

Ранее геологи нашли 11 тонн золота там, где никто не ожидал.