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Наука и технологии

Почти двукратно выросло количество молодых ученых в Казахстане

Лаборатория, пробирки, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 10:59 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем ответе на депутатский запрос рассказал о мерах поддержки молодых ученых, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, по данным главы МНВО РК, в период с 2023 по 2026 год жильем были обеспечены 803 молодых ученых. Из них 660 приобрели жилье через механизмы Отбасы банка, еще 143 ученых получили жилье в Алматы на безвозмездной основе.

"По поручению главы государства ежегодно реализуется программа стажировок 250 ученых в ведущих научно-исследовательских центрах мира. Ведется работа по созданию в Казахстане современных лабораторий и международных научных коллективов. Развиваются совместные исследовательские платформы с зарубежными университетами и научными центрами", – перечислил Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что особое внимание министерством уделяется созданию условий для практического применения научных разработок в экономике. Через Фонд науки, инновационные экосистемы университетов, промышленных партнеров и инструменты коммерциализации молодым исследователям предоставляется возможность не только заниматься научными исследованиями, но и создавать собственные технологические компании.

"Результаты этой работы отражаются и в кадровых показателях. Если в 2021 году численность молодых ученых в Казахстане составляла 7 525 человек, то в 2025 году этот показатель достиг 13 592 человек. Доля молодых ученых в общей численности работников, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), увеличилась с 35% до 48%", – добавил Саясат Нурбек.

Ранее мы писали, что в Казахстане рассмотрят возможность внедрения трехлетнего образования в вузах.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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