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Общество

В Казахстане рассмотрят возможность внедрения трехлетнего образования в вузах

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность внедрения трехлетнего формата образования в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительном анализе.

"В рамках реализации Концепции Министерство науки и высшего образования планирует в 2027 году совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и отраслевыми бизнес-сообществами провести анализ условий трехлетнего обучения в вузах. По итогам анализа планируется принять дальнейшие меры по регулированию системы подготовки кадров", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, будет проведен анализ механизмов нормативного и финансового обеспечения образовательных программ.

"При этом будут учитываться интенсивность образовательных программ, фактические затраты на подготовку специалистов, трудоустройство выпускников по специальности, уровень удовлетворенности работодателей, доходы выпускников и результаты профессиональной сертификации", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила ведения реестра образовательных программ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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