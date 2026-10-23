В Казахстане рассмотрят возможность внедрения трехлетнего образования в вузах

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность внедрения трехлетнего формата образования в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительном анализе.

"В рамках реализации Концепции Министерство науки и высшего образования планирует в 2027 году совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и отраслевыми бизнес-сообществами провести анализ условий трехлетнего обучения в вузах. По итогам анализа планируется принять дальнейшие меры по регулированию системы подготовки кадров", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, будет проведен анализ механизмов нормативного и финансового обеспечения образовательных программ.

"При этом будут учитываться интенсивность образовательных программ, фактические затраты на подготовку специалистов, трудоустройство выпускников по специальности, уровень удовлетворенности работодателей, доходы выпускников и результаты профессиональной сертификации", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила ведения реестра образовательных программ.