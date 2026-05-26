Рекордное количество выпускников в Казахстане: не грозит ли безработица молодым специалистам
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, что Казахстана предпринимает для обеспечения выпускников вузов работой, передает корреспондент Zakon.kz.
Саясат Нурбек отметил что в этом году ожидается рекордное количество выпускников вузов.
"Более 193 тыс. человек получат дипломы. У нас есть большой план по обеспечению их работой", – заверил министр.
В том числе, по его словам, проводятся ярмарки вакансий с участием крупных работодателей.
"По нашим данным, около 40% выпускников не работают по специальности, по разным причинам", – резюмировал он.
23 апреля 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, как безработным выпускникам вузов до 35 лет найти работу.
