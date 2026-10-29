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Наука и технологии

В 1991 году 2 500 медуз отправили в космос: после возвращения они начали вести себя странно

Медуза, вода, организм, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 06:27 Фото: magnific
В июне 1991 года НАСА поместило 2 478 полипов лунных медуз на борт космического челнока "Колумбия" для миссии STS-40 Spacelab. Исследователи выясняли, сможет ли она развить органы ориентации без воздействия нормальной гравитации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет futura-sciences, когда челнок вернулся после девяти дней на орбите, молодые медузы выглядели совершенно нормально под микроскопом, но в условиях земной гравитации их движения демонстрировали явные отклонения от нормы.

Лунные медузы, известные в науке как Aurelia aurita, ориентируются в водной среде с помощью крошечных сенсоров, называемых ропалиями. Эти органы содержат минеральные частицы, состоящие из сульфата кальция, которые смещаются в ответ на гравитацию, помогая животному поддерживать равновесие. Люди используют аналогичную систему во внутреннем ухе, где микроскопические кристаллы движутся под действием гравитации и линейного ускорения, передавая сигналы о движении в мозг.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Advances in Space Research, у 18,3% медуз, выращенных в космосе, после возвращения на Землю наблюдались нарушения. Для сравнения: аналогичные проблемы были выявлены только у 2,9% контрольной группы, выращенной на Земле, – примерно в шесть раз выше нормы.

Зарегистрированные дефекты включали неполные циклы пульсации, мышечные спазмы, нескоординированные движения рук, подергивания тела и хаотичные волнообразные движения. Команда предположила несколько потенциальных причин, включая измененное нервно-мышечное развитие или нарушение координации между сенсорной и моторной системами, хотя им не удалось выделить какой-либо один определенный механизм.

Исследовательская группа измерила конкретные поведенческие показатели, отметив более высокую частоту аномальных пульсирующих сокращений после возвращения в зону гравитационного притяжения Земли. В сопутствующем исследовании сообщалось об изменении количества статолитов, что доказывает, что невесомость изменяет формирование органов равновесия.

Последующие наблюдения показали, что, хотя некоторые молодые медузы постепенно адаптировались к земной гравитации в течение нескольких дней, многие сохраняли нерегулярную манеру плавания на протяжении всего своего короткого периода развития. Структурные изменения в их гравицепторах оказались необратимыми для животных, родившихся в космосе.

Эксперимент с медузами 1991 года наглядно демонстрирует скрытые функциональные издержки космических путешествий. Организмы могут выглядеть совершенно здоровыми внешне, но при этом иметь скрытые дефекты координации нервной системы.

Ранее сообщалось, что ученые спустились в пещеры Лаоса и обнаружили новый вид смертоносных змей.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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