Цена вопроса: Китай убрал из реки Янцзы 111 тыс. лодок ради грандиозного эксперимента

Жесткие запреты на рыболовство на реке Янцзы нарушили жизнь почти четверти миллиона человек, но, если смотреть в долгосрочной перспективе, радикальная политика Китая уже оказала положительное влияние на биоразнообразие реки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание IFLScience, река Янцзы, самая длинная река в Азии, берет начало в горах Тангула на Тибетском плато, затем извивается на протяжении 6300 километров через центральный и восточный Китай, прежде чем впадает в Восточно-Китайское море недалеко от Шанхая.

Помимо обеспечения водой и средствами к существованию миллионов людей, здесь обитало огромное количество уникальных представителей дикой природы, включая мини-дельфина байцзи, гигантского китайского веслоноса, гигантскую китайскую саламандру, бесперую морскую свинью Янцзы и китайскую чукучану с необычным названием.

Но после десятилетий упадка многие из этих видов вымерли или находились на пути к вымиранию. С 1950-х годов биоразнообразие речной системы резко сократилось в результате чрезмерного вылова рыбы, строительства плотин, загрязнения, добычи полезных ископаемых и преобразования земель.

По мере истощения запасов некоторые рыбаки прибегали к разрушительным методам, включая электролов, яды и взрывчатку, чтобы добыть то, что осталось.

По оценкам, к XXI веку улов рыбы составил около 25% от уровня первой половины XX века, а по меньшей мере 135 видов рыб, ранее зарегистрированных в реке, исчезли из водоема.

Осознав масштаб проблемы, Коммунистическая партия Китая в 2021 году предприняла смелые шаги, введя 10-летний запрет на коммерческий рыбный промысел в бассейне реки. Это был колоссальный подвиг, обошедшийся более чем в 2,74 миллиарда долларов, потребовавший отзыва 111 тыс. судов и переселения более 231 тыс. человек, зарабатывавших на жизнь рыболовством.

Однако биологические преимущества этих инвестиций уже начинают проявляться. В исследовании, опубликованном в журнале Science в этом году, Китайская академия наук сравнила сообщества рыб на 57 участках рек до запрета (2018-2020 гг.) и после него (2021-2023 гг.).

В целом, по оценкам, биомасса рыбы в реке удвоилась. Особенно сильно это сказалось на крупных видах, биомасса которых увеличилась более чем на 232%.

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