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Наука и технологии

Шкаф из Помпеев раскрыл, как жили жители города до падения пепла

Фигура человека, пепел, археология, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 08:55 Фото: pixabay
Среди находок из деревянного шкафа, запечатанного почти на 2000 лет в Помпеях, было ожерелье, состоящее как минимум из 24 крошечных подвесок, которые дарили римским детям в качестве защитного амулета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, восстановленный археологами шкаф, обнаруженный в доме на Виа дель Аббонданца, одной из самых оживленных улиц древней Помпеи, воссоздал интимную картину жизни одного из жителей города до его разрушения.

В своем заявлении сайт сообщил, что среди найденных предметов были косметические принадлежности, духи, монеты, кухонная утварь и амулеты из детства.

В результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры некогда процветающий город, расположенный недалеко от Неаполя, был погребен под многометровым слоем пепла. Благодаря этому пеплу сохранилось огромное количество зданий, предметов и граффити.

В случае с этим шкафом археологам удалось собрать его по фрагментам и следам, обнаруженным внутри дома. Эти фрагменты приближают нас к их повседневной жизни. Крошечные предметы в ожерелье были изготовлены из кости, стеклянной пасты, глины и горного хрусталя. Среди них были изображения богов Беса и Меркурия, а также миниатюрные руки, ноги, сосновые шишки и грозди винограда.

Подобные ожерелья назывались крепундиями и традиционно дарились римским детям как защитные амулеты, а также в качестве погремушек, звуки которых помогали взрослым не забывать о них.

Иногда такие ожерелья хранили и во взрослом возрасте как памятные вещи из детства, создавая особенно личную связь с неизвестным обитателем дома.

Другие находки, в том числе пинцет, небольшой стеклянный флакончик для духов или мази и курильница, рассказывают более прозаическую историю повседневной жизни. В шкафу также хранились бронзовые, стеклянные и керамические сосуды и кастрюли.

Свинцовые гири в деревянном ящике указывали на то, что кто-то из обитателей дома занимался торговлей, а в небольшом плетеном контейнере находилось 38 бронзовых монет.

Тот факт, что деньги и предметы, имеющие, по всей видимости, сентиментальную ценность, остались на месте, говорит о том, что у владельцев не было времени забрать их после извержения Везувия.

Ранее ученые нашли сотни загадочных каменных сфер и закопали их обратно.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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