Любимая рыба сторонников здорового питания удивила ученых: результаты исследования

Специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) в ходе научной работы выяснили, что популярный фермерский лосось может содержать значительно меньше полезных жирных кислот омега-3, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на исследование, в фермерском атлантическом лососе содержание эйкозапентаеновой кислоты (EPA) оказалось на 63,8% ниже, а докозагексаеновой кислоты (DHA) – на 47,5% ниже по сравнению с прежними данными о пищевой ценности продукта.

Ученые связывают возможные изменения с рационом рыбы: производители все чаще заменяют морские рыбные жиры растительными маслами. При этом исследование охватило всего восемь филе лосося, приобретенных в магазинах на востоке США, поэтому его результаты не обязательно отражают ситуацию во всей отрасли.

Циммерн, который лично посещал рыбные фермы в Чили, отметил, что условия выращивания могут существенно различаться. По его мнению, необходимо совершенствовать аквакультуру, а не отказываться от фермерских морепродуктов.

В Министерстве сельского хозяйства США также подчеркнули, что выращенный лосось по-прежнему остается источником омега-3 и других важных питательных веществ. Исследователи не призывают исключать его из рациона.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили необычную способность птиц.