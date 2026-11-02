#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Наука и технологии

Ученые узнали, как 400 лет назад Восточная Европа пережила малый ледниковый период

Дом, лед, холод, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 06:33 Фото: magnific
В записи 1651 года отмечается, что в трансильванском городе Сигишоара вишня и клубника созревали только в августе, а розы цвели еще в сентябре – своего рода странность, которую кто-то посчитал достойным записи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Discover Magazine, румынские исследователи собрали сотни подобных свидетельств из старых хроник и дневников, которые сообщают, что только в 1600-х годах Трансильвания пережила 55 суровых зим, некоторые из которых были настолько холодными, что реки и озера замерзали насквозь, и что холод и проливные дожди были связаны с неурожаями, голодом и чумой.

Авторы указывают на длительный период, когда солнце было менее активным, чем обычно, как на возможную причину холода. Лишь немногие из авторов ставили цель зафиксировать погоду, и большинство из 937 записей упоминают ее лишь вскользь в различных текстах, от церковных и монастырских регистров до календарей и заметок иностранных путешественников.

Однако эти рассказы помогли составить представление о том, какой была зима во время тех холодов.

Согласно более раннему исследованию группы, 1500-е годы были преимущественно теплыми и сухими, поэтому изменения в 1600-х годах бросаются в глаза. Самые сильные холода наблюдались после 1645 года: 36 из 55 зим пришлись на период с 1645 по 1700 год, а в одном из описаний 1645 года говорится о замерзших до самого дна озерах.

Сильный снегопад 1 мая 1665 года причинил серьезные потери фермерским хозяйствам в регионе Цара-Барсей, и любой, кто когда-либо терял огород из-за позднего снегопада, может это представить.

В 1659 году сильный мороз и глубокий снег остановили османскую армию в Тимишоаре, а зимой 1691 года река Криш замерзла настолько сильно, что солдаты Габсбургов смогли осадить крепость на льду.

Этот век пришелся на период Малого ледникового периода – похолодания в Европе, длившегося несколько столетий. Авторы предполагают, что более слабая солнечная активность лучше всего объясняет обнаруженный ими холод.

Солнечные пятна, темные участки, показывающие активность Солнца, почти исчезли в период, известный как минимум Маундера, который начался примерно в то же время.

Ранее мы писали о том, как обычные деревья выдают скрытые залежи золота.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Антарктида, мерзлота, лед, вода
08:46, 21 октября 2025
Ученые "реанимировали" древний организм, переживший ледниковый период
президент РК Касым-Жомарт Токаев
16:02, 16 октября 2026
"Древнее животное, пережившее Ледниковый период": Токаев рассказал о восстановлении популяции сайгаков
Ученые восстановили облик человека, жившего 150 тысяч лет назад
08:56, 18 января 2025
Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов примеряют золотую перчатку UFC
06:50, Сегодня
Стивен Томпсон призвал запретить опасный удар из-за тяжёлой травмы Шавката Рахмонова
Официальный анонс боя Богдан Гуськов - Роберт Уиттакер от UFC
06:17, Сегодня
Боец из Узбекистана Гуськов проведёт бой против экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера
Дэвид Бенавидес в зале с чемпионскими поясами
05:49, Сегодня
"Войдёт в историю": Бенавидес отреагировал на желание Усика провести с ним бой
Юлия Мясникова в футболке сборной Казахстана
05:20, Сегодня
Точный удар Юлии Мясниковой помог московскому "Динамо" разгромить "Енисей"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: