Ученые узнали, как 400 лет назад Восточная Европа пережила малый ледниковый период

В записи 1651 года отмечается, что в трансильванском городе Сигишоара вишня и клубника созревали только в августе, а розы цвели еще в сентябре – своего рода странность, которую кто-то посчитал достойным записи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Discover Magazine, румынские исследователи собрали сотни подобных свидетельств из старых хроник и дневников, которые сообщают, что только в 1600-х годах Трансильвания пережила 55 суровых зим, некоторые из которых были настолько холодными, что реки и озера замерзали насквозь, и что холод и проливные дожди были связаны с неурожаями, голодом и чумой.

Авторы указывают на длительный период, когда солнце было менее активным, чем обычно, как на возможную причину холода. Лишь немногие из авторов ставили цель зафиксировать погоду, и большинство из 937 записей упоминают ее лишь вскользь в различных текстах, от церковных и монастырских регистров до календарей и заметок иностранных путешественников.

Однако эти рассказы помогли составить представление о том, какой была зима во время тех холодов.

Согласно более раннему исследованию группы, 1500-е годы были преимущественно теплыми и сухими, поэтому изменения в 1600-х годах бросаются в глаза. Самые сильные холода наблюдались после 1645 года: 36 из 55 зим пришлись на период с 1645 по 1700 год , а в одном из описаний 1645 года говорится о замерзших до самого дна озерах.

Сильный снегопад 1 мая 1665 года причинил серьезные потери фермерским хозяйствам в регионе Цара-Барсей, и любой, кто когда-либо терял огород из-за позднего снегопада, может это представить.

В 1659 году сильный мороз и глубокий снег остановили османскую армию в Тимишоаре, а зимой 1691 года река Криш замерзла настолько сильно, что солдаты Габсбургов смогли осадить крепость на льду.

Этот век пришелся на период Малого ледникового периода – похолодания в Европе, длившегося несколько столетий. Авторы предполагают, что более слабая солнечная активность лучше всего объясняет обнаруженный ими холод.

Солнечные пятна, темные участки, показывающие активность Солнца, почти исчезли в период, известный как минимум Маундера, который начался примерно в то же время.

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