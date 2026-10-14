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Привычное аптечное средство может повредить смартфон

каким средством не стоит протирать телефон , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 19:00 Фото: magnific
Перекись водорода, которую часто используют в быту для очистки и дезинфекции, не подходит для ухода за смартфонами и ноутбукам, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили специалисты издания SlashGear. По данным портала, средство способно повредить защитное покрытие гаджетов, а при попадании внутрь корпуса – навредить электронным компонентам. Кроме того, перекись может вызывать коррозию металлических деталей.

Дополнительный риск связан с составом средства: распространенный аптечный вариант представляет собой трехпроцентный раствор перекиси водорода в воде. При попадании внутрь устройства влага может повредить его компоненты.

В качестве подтверждения специалисты приводят рекомендации производителей техники. В частности, Apple не советует использовать для очистки своих устройств средства, содержащие перекись водорода.

Рекомендуется для ухода за внешними поверхностями гаджетов использовать специальные салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом. При этом важно учитывать инструкции производителя конкретного устройства, поскольку допустимые средства для очистки могут различаться.

Ранее мы сообщали, что владельцев ноутбуков призвали отказаться от одного аксессуара.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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