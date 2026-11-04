Ученые обнаружили обугленные останки Ноева ковчега

Археологи утверждают, что, возможно, обнаружили древесину Ноева ковчега в Восточной Турции. Эта находка может раскрыть загадку, которая ускользала на протяжении тысячелетий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, такое открытие было сделано в формации Дурупинар, геологической структуре длиной около 160 метров, недалеко от горы Арарат.

Обнаруженное в 1959 году, это место десятилетиями привлекало внимание охотников за ковчегом благодаря своей форме, напоминающей корабль, и близости к событиям, описанным в Библии.

В религиозном тексте говорится, что легендарный корабль укрыл Ноя, его семью и животных Земли во время апокалиптического потопа.

После многолетних исследований хранилища ученые пришли к выводу, что нашли доказательства того, что это действительно место последнего упокоения Ковчега, опровергая теории о его естественном образовании.

Эндрю Джонс, руководитель проекта, сообщил, что они обнаружили как обугленную, так и необугленную древесину на глубине почти 9 метров под землей, которая потенциально может быть "обугленными остатками Ноева ковчега".

Однако есть версия, что эта древесина может представлять собой остатки костра, который пастух развел, укрываясь внутри ковчега сотни лет назад.

Это могут быть следы как намеренного поджога, так и удара молнии или извержения вулкана. Интересно, что в библейской истории Ною было велено покрыть ковчег смолой – водоотталкивающим химическим веществом, которое также является легковоспламеняющимся.

По мнению исследователей, пожар, возможно, способствовал сохранению остатков, замедлив разложение древесины в почве. Это последняя из серии улик, которые, предположительно, подтверждают библейское происхождение лодки.

Ранее сообщалось, что в Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть.