Кардиолог назвал крупу, которая помогает защитить сердце
Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал изданию Mirror, почему стоит обратить внимание на перловую крупу.
По словам специалиста, перловка содержит бета-глюкан – особый вид растворимой клетчатки, который помогает уменьшить всасывание холестерина в кишечнике. Это особенно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку повышенный уровень холестерина может увеличивать риск развития сердечных заболеваний.
Врач также сослался на исследования, согласно которым употребление трех граммов бета-глюкана в день способствует снижению общего холестерина и уровня липопротеинов низкой плотности, которые часто называют "плохим" холестерином.
"Перловая крупа – блестящий пример продукта, о котором забывают и который обладает реальной питательной ценностью и не требует больших затрат. Это недорогая, сытная крупа, которую легко добавлять в супы, рагу и запеканки, заменив ею рис или макароны", – объяснил Ло Монако.
Кардиолог подчеркнул, что эффект от включения перловки в рацион зависит от индивидуальных особенностей организма. В частности, имеет значение исходный уровень холестерина и наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Если повышенный холестерин обусловлен генетическими особенностями или человек уже входит в группу высокого риска, одной корректировки питания может быть недостаточно. В таких случаях, предупредил специалист, может потребоваться медикаментозное лечение.
Таким образом, доступная перловая крупа может стать полезным дополнением к рациону и одним из способов поддержать здоровье сердца. Однако заменять ею назначенное врачом лечение не стоит.
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