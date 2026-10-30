Кардиолог назвал крупу, которая помогает защитить сердце

Полезные для сердца продукты не обязательно должны стоить дорого или иметь статус суперфуда, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал изданию Mirror, почему стоит обратить внимание на перловую крупу.

По словам специалиста, перловка содержит бета-глюкан – особый вид растворимой клетчатки, который помогает уменьшить всасывание холестерина в кишечнике. Это особенно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку повышенный уровень холестерина может увеличивать риск развития сердечных заболеваний.

Врач также сослался на исследования, согласно которым употребление трех граммов бета-глюкана в день способствует снижению общего холестерина и уровня липопротеинов низкой плотности, которые часто называют "плохим" холестерином.

"Перловая крупа – блестящий пример продукта, о котором забывают и который обладает реальной питательной ценностью и не требует больших затрат. Это недорогая, сытная крупа, которую легко добавлять в супы, рагу и запеканки, заменив ею рис или макароны", – объяснил Ло Монако.

Кардиолог подчеркнул, что эффект от включения перловки в рацион зависит от индивидуальных особенностей организма. В частности, имеет значение исходный уровень холестерина и наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Если повышенный холестерин обусловлен генетическими особенностями или человек уже входит в группу высокого риска, одной корректировки питания может быть недостаточно. В таких случаях, предупредил специалист, может потребоваться медикаментозное лечение.

Таким образом, доступная перловая крупа может стать полезным дополнением к рациону и одним из способов поддержать здоровье сердца. Однако заменять ею назначенное врачом лечение не стоит.

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