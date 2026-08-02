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Мир

Школьник выловил из моря гигантского ската весом 88 килограммов

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 18:53 Фото: unsplash
В Шотландии 14-летний школьник Генри Ральф установил неофициальный рекорд Великобритании, выловив из моря гигантского ската весом 88 килограммов. На борьбу с рыбой, которая оказалась в два раза тяжелее самого юного рыбака, ушло два часа, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, стоило юноше забросить удочку, как на крючок попалось что-то невероятно тяжелое. Сначала школьник решил, что зацепил кучу водорослей, однако добыча резко дернулась и едва не утащила его в воду.

Вытащить гигантскую рыбу на берег Генри удалось только спустя два часа изнурительной борьбы.

"Это было сражение всей моей жизни", – признался школьник.

Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов, то есть вдвое больше него. В длину рыба достигала около 175 сантиметров.

"Я был просто потрясен ее размером. После я, конечно, устал, пришлось посидеть, но через какое-то время был готов ловить следующую", – отметил Ральф.

Предполагается, что этот скат – самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. Рекорд Ральфа не был зарегистрирован, поскольку такой категории официально нет.

Ранее сообщалось, что житель США поймал в местном озере судака-мутанта ярко-золотого цвета, но в итоге пожалел его и отпустил.

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Канат Болысбек
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