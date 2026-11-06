Стоматолог назвала ягоду, которая помогает бороться с кариесом
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Свежая клюква может снизить риск развития кариеса благодаря полифенолам, которые содержатся в ягодах. Эти вещества препятствуют размножению бактерий, вызывающих разрушение зубной эмали. Однако полезный эффект не связан с соками и сладкими морсами из этой ягоды, сообщает Zakon.kz.
По мнению стоматолога Вероники Мелеховой, одной из причин появления кариеса врач назвала бактерии Streptococcus mutans.
Они скапливаются в зубном налете и выделяют молочную кислоту, которая постепенно разрушает эмаль. Об этом врач рассказала в интервью изданию "Абзац".
"Полифенолы клюквы мешают этим микроорганизмам соединяться друг с другом и прикрепляться к поверхности зубов. Кроме того, они снижают выработку кислоты", – сказала специалист.
При этом стоматолог подчеркнула, что клюква не заменяет ежедневную чистку зубов и не может вылечить уже возникший кариес. Ягоды могут быть лишь дополнением к привычному уходу за полостью рта.
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