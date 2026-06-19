Стало известно, передается ли кариес через поцелуи

Поцелуи не опасны для зубов напрямую, но могут участвовать в передаче бактерий, связанных с кариесом, при этом риск зависит от гигиены и состояния иммунитета, сообщает Zakon.kz.

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"Кариес не является инфекционным заболеванием в классическом понимании, поэтому заразиться им через поцелуй, как гриппом или ангиной, невозможно", – рассказал врач-терапевт Дмитрий Демидик в беседе с aif.ru.

При этом кариес имеет бактериальную природу. Его развитие связано с бактериями группы мутантных стрептококков, в первую очередь Streptococcus mutans, которые могут передаваться при тесном контакте, в том числе через поцелуи, общую посуду или предметы гигиены.

Однако попадание этих бактерий в рот не означает обязательное развитие кариеса. Иммунная защита слюны и устойчивая микрофлора часто подавляют чужие микроорганизмы.

Для развития заболевания обычно требуется сочетание факторов:

плохая гигиена,

избыток сахара в рационе,

снижение местной защиты.

По словам специалистов, у взрослых с хорошей гигиеной риск заражения кариесом через поцелуй минимален. Даже при наличии кариеса у партнера бактерии чаще всего не приживаются.

Иная ситуация у маленьких детей. Их микрофлора и иммунитет еще формируются, поэтому они более уязвимы. Передача бактерий от взрослых может повышать риск раннего кариеса.

Также в группе риска люди с сухостью во рту и пациенты после тяжелых заболеваний.

"Для защиты от кариеса особое внимание следует уделять не поцелуям, а своевременному лечению кариеса, регулярной чистке зубов и профессиональной профилактике у стоматолога", – рассказала специалист по восстановительной медицине Татьяна Кортавенко.

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