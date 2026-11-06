#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
Наука и технологии

Археологи обнаружили следы экспедиции аргентинского капитана XIX века

острове Исла-де-лос-Эстадос, архелология, история, корабль, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 19:55 Фото: wikimedia
На острове Исла-де-лос-Эстадос у берегов Огненной Земли ученые нашли предметы, которые могут относиться к лагерю аргентинского капитана Луиса Пьедра Буэна и его команды. Моряки оказались на острове после крушения шхуны в 1873 году, сообщает Zakon.kz.

После аварии судна "Эспора" капитан и его команда провели на острове более двух месяцев. Они сумели сохранить часть запасов и построить небольшое судно "Луисито", чтобы добраться до Пунта-Аренаса, пишет журнал Antiquity.

"Во время экспедиции в январе 2026 года ученые обследовали бухту Франклина и нашли несколько фрагментов корабельного корпуса. Неподалеку, возле ручья, они обнаружили возможное место стоянки. Среди находок – стеклянные бусины, бутылка, металлические детали и керамические пуговицы. На связь с морским судном также указывают части палубной призмы и рулевого механизма", – сообщает издание.

Исследователи предполагают, что лагерь мог принадлежать команде Пьедра Буэна. Однако подтвердить это пока не удалось.

Найденные обломки не полностью совпадают с историческими описаниями "Эспоры". Чтобы установить их происхождение, археологи намерены изучить древесину и выяснить, относятся ли фрагменты к одному кораблю.

Ранее ученые выяснили, как люди выживали на японском острове Хатерума около 3700 лет назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
Древний город, здания, небо
08:56, 11 октября 2026
В Индии обнаружили следы затонувшего города, о котором веками ходили легенды
исследование
23:05, 23 мая 2024
Ученые нашли возможного "злого близнеца" планеты Земля
У берегов Багам подняли следы легендарных пиратских судов
21:36, 09 июня 2026
Сенсационная находка: у берегов Багам нашли корабли "золотого века пиратства"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Санжар-Али Бегалиев стал чемпионом Казахстана
20:13, Сегодня
Определились все победители и призёры ЧРК-2026 по боксу среди мужчин и женщин
Олег Браташ на тренерском мостике Адмирала в матче КХЛ
19:33, Сегодня
"Работы у нас непочатый край": Олег Браташ оценил победу "Адмирала" над "Барысом"
Михаил Шайдоров на этапе Гран-при во Франции
19:00, Сегодня
Михаил Шайдоров не смог пробиться в топ-3 после короткой программы на Гран-при Китая
Михаил Кравец на тренерском мостике Барыса в матче КХЛ
18:42, Сегодня
"Позволили им вернуться в игру": Кравец объяснил поражение "Барыса" во Владивостоке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: