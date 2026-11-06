Археологи обнаружили следы экспедиции аргентинского капитана XIX века

На острове Исла-де-лос-Эстадос у берегов Огненной Земли ученые нашли предметы, которые могут относиться к лагерю аргентинского капитана Луиса Пьедра Буэна и его команды. Моряки оказались на острове после крушения шхуны в 1873 году, сообщает Zakon.kz.

После аварии судна "Эспора" капитан и его команда провели на острове более двух месяцев. Они сумели сохранить часть запасов и построить небольшое судно "Луисито", чтобы добраться до Пунта-Аренаса, пишет журнал Antiquity.

"Во время экспедиции в январе 2026 года ученые обследовали бухту Франклина и нашли несколько фрагментов корабельного корпуса. Неподалеку, возле ручья, они обнаружили возможное место стоянки. Среди находок – стеклянные бусины, бутылка, металлические детали и керамические пуговицы. На связь с морским судном также указывают части палубной призмы и рулевого механизма", – сообщает издание.

Исследователи предполагают, что лагерь мог принадлежать команде Пьедра Буэна. Однако подтвердить это пока не удалось.

Найденные обломки не полностью совпадают с историческими описаниями "Эспоры". Чтобы установить их происхождение, археологи намерены изучить древесину и выяснить, относятся ли фрагменты к одному кораблю.

Ранее ученые выяснили, как люди выживали на японском острове Хатерума около 3700 лет назад.