Археологи раскрыли секрет выживания древних японцев

Ученые выяснили, как люди выживали на японском острове Хатерума около 3700 лет назад. Анализ рыбьих костей с древней стоянки показал, что они добывали пищу преимущественно в мелководных водах у коралловых рифов, сообщает Zakon.kz.

В рацион островитян входили рыбы-попугаи, мурены и акулы. При этом исследователи не нашли останков глубоководных видов, что указывает на осознанный выбор безопасных мест для рыбалки.

"Хотя у древних жителей была технология строительства лодок, они сознательно выбирали безопасную прибрежную стратегию добычи пищи. Это говорит о высокой адаптации к местной экосистеме, а не о недостатке морских навыков", – отметил автор исследования Ринтаро Оно.

Археологи также обнаружили следы разделки рыбы каменными орудиями из сырья, которого нет на острове. Вероятно, его доставляли с соседних архипелагов в рамках обмена между островами.

Ранее сообщалось, что исследователи выявили следы жестокого обращения с людьми, жившими в Скандинавии в железном веке и эпоху викингов.