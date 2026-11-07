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Наука и технологии

Ученые назвали самые частые видения перед смертью

что видят люди перед смертью, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 10:20 Фото: magnific
Воссоединение с ушедшими родственниками, образы дверей и лестниц, а иногда даже пугающие существа - такие сны и видения нередко сопровождают людей в конце жизни, сообщает Zakon.kz.

Самые распространенные переживания неизлечимо больных пациентов изучили специалисты научно-исследовательского института в итальянском Реджо-Эмилии. Об исследовании терапевта Элизы Рабитти рассказало издание Metro.

В опросе приняли участие 239 специалистов по паллиативной помощи и волонтеров хосписов. Выяснилось, что чаще всего пациенты видят во сне умерших родных и близких. Это могут быть супруги, родители и даже любимые домашние животные. В одном из описанных случаев женщине приснился покойный муж, который сказал ей: "Я жду тебя".

Еще одна распространенная категория видений связана с образами перехода. Пациентам снятся двери, лестницы и пороги. Среди необычных случаев исследователи отметили историю мужчины, который в последний день жизни увидел белую лошадь, скачущую галопом вдоль берега.

Однако не все подобные переживания оказываются спокойными и приятными. Примерно каждое десятое видение носило тревожный характер. В частности, исследователи зафиксировали рассказ о монстре с лицом матери пациентки, который тащил ее вниз.

Специалисты предполагают, что пугающие образы могут свидетельствовать о неудовлетворенных медицинских или эмоциональных потребностях человека. За ними могут стоять неразрешенные конфликты, травмирующие воспоминания или физическая боль.

По словам Элизы Рабитти, подобные переживания имеют особое значение для пациентов, поскольку помогают выразить то, о чем сложно рассказать словами.

"Видения работают как символы, минуя препятствия рационального языка, который мог бы вызвать защитную реакцию отрицания", – объяснила врач.

Таким образом, сны и видения в конце жизни могут отражать не только переживания человека, но и его эмоциональное состояние, внутренние конфликты и потребности, на которые важно обратить внимание.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили связь между загрязнением воды и редким заболеванием.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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