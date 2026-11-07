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Наука и технологии

Ученые сообщили о резком росте числа вспышек на Солнце

вспышки на солнце , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:05 Фото: magnific
На Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек. Ученые фиксируют резкий рост солнечной активности и не исключают дальнейшего увеличения числа событий, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35", – говорится в сообщении.

Основным источником повышенной активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска Солнца.

По оценкам специалистов, если нынешние темпы сохранятся, к концу суток количество зарегистрированных вспышек может увеличиться до 40-50.

Ранее мы сообщали, что магнитные бури могут продлиться до середины ноября.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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