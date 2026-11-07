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Наука и технологии

В 1978 году в океан бросили тысячи забетонированных шин: что случилось за 40 лет

Шины на дне океана в США, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 03:28 Фото: pixabay
Полвека назад тысячи шин, заполненных бетоном, затопило у побережья Массачусетса (США). Так образовался первый в штате лицензированный искусственный риф, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Android, в 1978 году Массачусетское управление морского рыболовства построило искусственный риф на дне залива Кейп-Код, используя 600 бетонных модулей. Он расположен в проливе Нантакет, к югу от устья реки Басс, на глубине около 10 метров.

Это место было предназначено для поддержания популяций рыбы и омаров, и 40 лет спустя риф по-прежнему выполняет эту функцию.

Первоначально занимавший площадь около 51 гектара, риф был задуман для улучшения плоского, бесструктурного морского дна. Целью было создание укрытий для рыб и беспозвоночных, а также улучшение условий для любительского рыболовства. Это было достигнуто.

На рифе был обнаружен черный окунь, омары и морские звезды. Исследования показали, что структура привлекает животных благодаря многочисленным укрытиям, промежуткам между модулями и стабильному субстрату.

На первом этапе на морское дно было уложено около 1500 блоков, состоящих из трех-пяти связанных вместе шин. Каждый блок был утяжелен бетоном для обеспечения устойчивости на морском дне, а в 1994 году было добавлено еще около 1000 блоков.

В 2014 году на риф было доставлено 22 партии материалов, а в январе 2020 года были добавлены дополнительные бетонные элементы и гранитные блоки.

Шины были исключены из числа материалов для строительства искусственного рифа, предпочтение было отдано бетону, природному камню или специально разработанным конструкциям.

Искусственные рифы не являются автоматическим решением проблем океана, но хорошо спроектированные сооружения могут обеспечить ценную среду обитания.

Пример из Массачусетса показывает, что даже бетонная конструкция может поддерживать морскую жизнь в течение десятилетий.

Интересно то, что что подобная идея во Флориде привела к экологической катастрофе. На рифе Осборн у побережья Форт-Лодердейла в 1970-х и 1980-х годах более 2 миллионов автомобильных шин были сброшены на дно океана, чтобы сформировать основу для искусственного кораллового рифа.

Однако шины были скреплены нейлоновыми тросами и стальными зажимами, которые не выдерживали штормов и ураганов. Со временем они начали разрушаться и превратились в подвижный морской мусор, повреждая близлежащие природные коралловые рифы.

В течение десятилетий проблема игнорировалась или преуменьшалась, пока в 2007 году ВМС США, Береговая охрана и водолазы-добровольцы не начали официальную операцию по сбору шин.

Тем не менее, значительная часть шин, первоначально затонувших там, до сих пор покоится на дне океана недалеко от Форт-Лодердейла. Контрастный опыт Ярмута и Флориды демонстрирует, что важна не сама идея, а ее реализация.

Ранее мы писали о том, что рыбак забросил сеть в море и вытащил клад весом 150 граммов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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