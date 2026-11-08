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Наука и технологии

В космосе заметили гигантскую черную дыру, которая мчится со скоростью, рождающей новые звезды

Черная дыра. космический объект, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 07:55 Фото: pixabay
Измерения, проведенные космическим телескопом Джеймса Уэбба, подтвердили существование одной из самых быстро движущихся сверхмассивных черных дыр, когда-либо обнаруженных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет raketa.hu, используя данные, полученные ранее с помощью космического телескопа "Хаббл", и подробные наблюдения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", исследователи идентифицировали первую сверхмассивную черную дыру, покинувшую свою родную галактику на высокой скорости, подтвердив существование одного из самых быстро движущихся космических объектов, когда-либо обнаруженных во Вселенной.

Черная дыра, масса которой в десять миллионов раз превышает массу Солнца, несется с невероятной скоростью, благодаря которой она преодолеет расстояние от Земли до Луны всего за 14 минут. Ее скорость, составляющая около 1000 километров в секунду, значительно превосходит обычную галактическую динамику.

В настоящее время объект находится примерно в 230 000 световых годах от своей бывшей родительской галактики, что само по себе доказывает, что ему удалось полностью преодолеть гравитационное притяжение.

Неуклонно продвигаясь вперед в межзвездном пространстве, дыра сжимает и нагревает газы перед собой, генерируя мощную ударную волну в своем окружении. Этот физический процесс также имеет неожиданное последствие: он запускает образование новых звезд позади монстра – в яркой газовой полосе, длина которой, как наблюдается, составляет 200 000 световых лет.

Исследователи полагают, что этот впечатляющий выброс мог быть вызван древним слиянием галактик, которое высвободило колоссальные силы, в конечном итоге вытолкнувшие центральную черную дыру из ее положения. Другой возможный сценарий заключается в том, что могла образоваться тройная система, в которой взаимодействие дестабилизировалось, в результате чего один из объектов был выброшен в межзвездное пространство.

Ранее ученые сообщили о резком росте числа вспышек на Солнце.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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