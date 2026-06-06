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Наука и технологии

Найдена самая отдаленная спящая черная дыра в известной Вселенной

Черная дыра в галактике MRG-M0138, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 04:44 Фото: pixabay
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил самую отдаленную спящую черную дыру в галактике MRG-M0138, сообщает Zakon.kz.

Масса найденной черной дыры в шесть млрд раз больше Солнца. Она находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли и в 15 раз превышает предыдущий рекорд расстояния до подобных объектов, пишет Live Science.

Подобные черные дыры появились на раннем этапе 13,8-миллиардной истории Вселенной. Их изучение помогает ученым узнать, как эволюционировали черные дыры, когда Вселенная была еще молодой.

"Предположительно, в MRG-M0138 могла быть сверхмассивная и чрезвычайно яркая черная дыра, которая быстро росла и выбросила много газа, необходимого для появления новых звезд. Процесс быстро лишил объект источника топлива, поэтому сейчас зона выглядит тихой", – говорится в публикации.

Группа международных ученых также пришла к выводу, что таяние огромного ледника в Антарктиде может повысить уровень моря более чем на 60 см.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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