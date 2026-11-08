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Наука и технологии

1800-летние корабли, найденные в Китае, озадачили ученых

Затонувший корабль, вода, рифы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:56 Фото: magnific
В Пекине (Китай) обнаружили три хорошо сохранившихся деревянных корабля возрастом около 1800 лет. Находка показывает развитие судостроения в Древнем Китае и возможные связи между Востоком и Западом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Scmp, корабли обнаружили в русле древней реки Юндинхэ в одном из пекинских районов. Три плоскодонных корабля относятся к периоду от династии Хань до эпохи Вэй-Цзинь (206 год до н. э. – 420 год н. э.). Это крупнейшие и наиболее хорошо сохранившиеся образцы речных кораблей того времени, когда-либо найденные в северной части Китая.

Длина самого большого корабля достигает 14 метров. На его деревянных элементах есть китайские иероглифы, означающие "официальный" или "государственный". Это может говорить о том, что корабли использовались для государственных нужд.

Наибольший интерес ученых вызвала технология сборки корпусов. Доски, образующие днище, имели специально вырезанные края, которые плотно соединялись друг с другом.

Дополнительно конструкцию укрепляли специальными деревянными штырями.

Интересно, что подобный способ соединения деталей широко применялся в судостроении Средиземноморья во времена Древнего Рима – примерно с I века до н. э. по V век н. э. При этом за пределами этого региона такая технология встречается крайне редко.

Исследователи считают, что находка может стать новым свидетельством культурного и технологического обмена между Востоком и Западом. Само по себе сходство конструкций еще не доказывает прямого заимствования технологий или существования непосредственных контактов между римскими и китайскими кораблестроителями.

Ранее мы писали о том, что в 1978 году в океан бросили тысячи забетонированных шин: что случилось за 40 лет.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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