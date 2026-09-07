В Таиланде нашли золотое кольцо возрастом 2 000 лет с загадочной надписью

Археологи, работавшие на раскопках в западном Таиланде, обнаружили пару золотых колец, возраст которых может составлять около 2 000 лет. Кольца лежали рядом с человеческими останками на территории бывшего погребального комплекса железного века, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, одно из них – совершенно простое, а на другом кольце выгравирована надпись на диалекте брахми, использовавшемся в древней Индии (ныне Бхарат).

Эта находка может указывать на давние культурные и торговые связи Юго-Восточной и Южной Азии.

Оба кольца нашли 2 июля 2026 года на археологическом участке Дон Яй Тхонг в провинции Пхетчабури, расположенном в 130 километрах к юго-западу от Бангкока. Эти раскопки железного века относятся к позднему доисторическому периоду, примерно 1 500-2 500 лет назад, когда железо, бронза и золото приобрели большое значение и использовались в орудиях труда и керамике.

Кольцо слишком маленькое для большого количества текста, но даже простое слово может нести в себе огромный смысл. Эксперты из Университета Силпакорн и государственные археологи первоначально прочли единственное выгравированное слово как "пусаракхитаса".

Это может означать "тот, кого защищает Пушья", что является знаком удачи в индийской или ведической астрологии. Другой, более простой анализ, предполагает, что это могло быть имя владельца кольца.

Диалект брахми возник в древней Южной Азии и в настоящее время является предком нескольких других систем письма, существующих до сих пор во всем регионе.

Этот язык чаще всего использовался в царских надписях во время правления императора Ашоки в III веке до нашей эры. Он также обычно высекался на стратегически расположенных скалах и колоннах, чтобы люди со всего мира могли читать официальные сообщения.

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