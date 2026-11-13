Ученые смоделировали ядерный взрыв в космосе и пришли к страшному для Земли выводу

Если вдруг в космосе случится ядерный взрыв, он не ударит по Земле напрямую. Но то, что случится потом, обернется катастрофой для нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне (UW) и Принстонского университета.

Разные страны стремятся разместить оружие в околоземном пространстве. Некоторые эксперты опасаются, что ядерное оружие, возможно, уже было туда доставлено. Взрыв на достаточно большой высоте выведет из строя практически все спутники на низкой околоземной орбите. Подобные события уже происходили в прошлом.

В ходе исследования ученые смоделировали ядерный взрыв мощностью 1 мегатонна на высоте 500 километров над Южной Атлантикой – в зоне, где магнитное поле Земли относительно слабое (так называемая Южно-Атлантическая аномалия), из-за чего воздействие взрыва там усиливается. Радиоактивные частицы оказываются "запертыми" в определенных областях космического пространства, через которые проходят спутники, пишет Wionews.

"Электроны, возникшие в результате радиоактивного распада продуктов деления, оказались захвачены магнитным полем Земли, что привело к созданию искусственного радиационного пояса, который повредил спутники. В отличие от кратковременного всплеска радиации, такой захваченный пояс воздействует на космические аппараты многократно, когда они проходят сквозь него. Подобное событие в наши дни произошло бы в гораздо более насыщенной спутниками околоземной среде", – сообщил ведущий автор исследования Зак Петерсен.

Согласно результатам моделирования, через сутки после ядерного взрыва в районе Южно-Атлантической магнитной аномалии из строя вышли бы 25% всех существующих на сегодняшний день спутников (13 300 аппаратов). К исходу третьих суток этот показатель достиг бы 78%, через неделю – 98%, а к 15-му дню – 99,4%.

Даже при условии оснащения спутников усиленной радиационной защитой, в течение 30 дней из строя вышли бы 99,3% всех аппаратов. В случае подрыва менее мощного ядерного заряда (100 килотонн) в течение года перестали бы функционировать 99% спутников.

Взрывы также приведут к увеличению количества космического мусора: по оценкам, в течение первых двух лет произойдет около 20 столкновений. Через 10 лет на околоземной орбите появится 3900 новых фрагментов космического мусора.

"Ожидается, что продолжающиеся столкновения между объектами, которые остаются на орбите в течение длительного времени, будут способствовать дальнейшему образованию мусора и после завершения десятилетнего периода моделирования. При этом возможны постепенное накопление обломков и, в конечном итоге, их лавинообразное размножение в масштабах столетий", – говорится в исследовании.

13 сентября 2026 года на саммите "БРИКС плюс" президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, а также стратегических просчетов и ошибочных решений. Поэтому крайне необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями.