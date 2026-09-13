Необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами – Токаев

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей речи на саммите "БРИКС плюс" высказался о необходимости диалога между ядерными державами, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана назвал растущую угрозу трансграничной инфраструктуре серьезной проблемой. "Поэтому мир и стратегическая стабильность являются необходимыми условиями для экономического и устойчивого развития. Однако речь идет далеко не только об экономике. Приоритетом должен стать переход от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии. В более широком контексте эрозия архитектуры международной безопасности и затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, а также стратегических просчетов и ошибочных решений. Поэтому крайне необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства полагает, что снижение уровня доверия между ведущими державами ограничивает возможности ООН действовать эффективно. "Тем не менее альтернативы ООН не существует. Реформа должна укрепить ее потенциал в сфере предотвращения конфликтов и принятия коллективных решений. Устав ООН следует соблюдать последовательно, а не избирательно. Реформа Совета Безопасности должна отражать современные реалии и обеспечивать справедливое представительство Азии, Африки и Латинской Америки. Развивающиеся средние державы также должны иметь более весомый голос в принятии глобальных решений, поскольку они способны поддерживать диалог и содействовать преодолению геополитических разногласий и противоречий. В качестве страны-партнера Казахстан рассматривает БРИКС как открытую платформу для практического сотрудничества, которая дополняет многостороннюю систему с центральной ролью ООН и связывает народы, регионы и рынки. Наш неизменный принцип – искать точки соприкосновения по каждому сложному вопросу. Этот подход отражает нашу сбалансированную, ориентированную на достижение конкретных целей внешнюю политику, основанную на стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами", – подчеркнул президент. Ранее Токаев подчеркнул, что представляя почти половину населения мира и 40% мирового ВВП, БРИКС обладает не только значительными возможностями, но и ответственностью за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.

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