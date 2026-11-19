Скоро автомобиль сможет оценивать состояние мозга водителя: что придумали в Японии
Как пишет издание CarMoses, система должна определять, соответствует ли состояние человека возрастной норме, указывает ли на легкие когнитивные нарушения или признаки деменции.
Согласно данным портала, один из способов оценки – анализ движений рулевого колеса. Например, технология отслеживает, насколько часто водитель корректирует траекторию на поворотах. Кроме того, она может учитывать использование педалей газа и тормоза, скорость, дистанцию до других автомобилей, выражение лица и частоту сердечных сокращений. Для сбора данных предполагается использовать камеры, микрофоны, радары и датчики движения.
Дополнительную информацию система сможет получать со смартфона: анализировать темп речи, скорость ходьбы, длину шага и особенности ответов на вопросы. По данным разработчиков, сочетание показателей вождения с данными смартфона позволяет точнее выявлять возможные когнитивные нарушения, чем использование только возраста, пола и телефонных данных.
Для обучения алгоритма использовали сведения о водителях, чье состояние было подтверждено медицинскими обследованиями, тестами и снимками мозга. Результат оценки система сможет отправлять самому автомобилисту или его родственникам. Однако разработчики признают, что отдельные показатели пока дают ошибки: часть людей с нарушениями остается незамеченной, а некоторые здоровые водители получают подозрительные оценки.
Авторы считают, что технология позволит выявлять проблемы без специальных тестов и посещения врача. Это особенно важно на ранних стадиях нарушений, когда еще возможно вмешательство. В Японии водители старше 75 лет уже проходят когнитивную проверку при продлении прав, тогда как в США аналогичной общенациональной процедуры нет.
При этом разработка пока не стала готовой функцией серийных автомобилей. Точность объединенной системы еще предстоит подтвердить: преждевременные выводы о возможной деменции по поведению за рулем могут привести к ошибочным медицинским оценкам.
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