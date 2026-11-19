Японские автопроизводители Mazda, Subaru и Suzuki совместно с фармацевтической компанией Eisai и научными организациями запатентовали программное обеспечение, которое сможет оценивать когнитивное состояние водителей по их поведению за рулем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание CarMoses, система должна определять, соответствует ли состояние человека возрастной норме, указывает ли на легкие когнитивные нарушения или признаки деменции.

Согласно данным портала, один из способов оценки – анализ движений рулевого колеса. Например, технология отслеживает, насколько часто водитель корректирует траекторию на поворотах. Кроме того, она может учитывать использование педалей газа и тормоза, скорость, дистанцию до других автомобилей, выражение лица и частоту сердечных сокращений. Для сбора данных предполагается использовать камеры, микрофоны, радары и датчики движения.

Дополнительную информацию система сможет получать со смартфона: анализировать темп речи, скорость ходьбы, длину шага и особенности ответов на вопросы. По данным разработчиков, сочетание показателей вождения с данными смартфона позволяет точнее выявлять возможные когнитивные нарушения, чем использование только возраста, пола и телефонных данных.

Для обучения алгоритма использовали сведения о водителях, чье состояние было подтверждено медицинскими обследованиями, тестами и снимками мозга. Результат оценки система сможет отправлять самому автомобилисту или его родственникам. Однако разработчики признают, что отдельные показатели пока дают ошибки: часть людей с нарушениями остается незамеченной, а некоторые здоровые водители получают подозрительные оценки.

Авторы считают, что технология позволит выявлять проблемы без специальных тестов и посещения врача. Это особенно важно на ранних стадиях нарушений, когда еще возможно вмешательство. В Японии водители старше 75 лет уже проходят когнитивную проверку при продлении прав, тогда как в США аналогичной общенациональной процедуры нет.

При этом разработка пока не стала готовой функцией серийных автомобилей. Точность объединенной системы еще предстоит подтвердить: преждевременные выводы о возможной деменции по поведению за рулем могут привести к ошибочным медицинским оценкам.

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