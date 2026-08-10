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Наука и технологии

В Японии придумали бокал для алкоголя, который "заставляет" пить воду

Бокал для воды и алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 06:50 Фото: Impress Watch
Японская пивоваренная компания Yo-Ho Brewing выпустила необычный бокал Furatsuku Beer Glass, который буквально заставляет чередовать алкоголь с водой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, главная особенность этого бокала – U-образная форма.

В одну половину наливают пиво, в другую – воду. В процессе того как уровень пива снижается, баланс нарушается, и бокал начинает заваливаться. Чтобы он стоял устойчиво, нужно выпить примерно столько же воды.

По словам компании, идея родилась из простой проблемы: многие знают, что во время употребления алкоголя стоит пить воду, но в компании друзей об этом часто забывают. Поэтому разработчики решили создать бокал, который будет напоминать об этом своей конструкцией.

Вода не нейтрализует вред алкоголя, но помогает замедлить темп употребления и восполнить потерю жидкости. Это снижает вероятность чрезмерного употребления спиртного.

Ранее мы писали о том, как парализованный китаец придумал коляску с управлением силой мысли.

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Аксинья Титова
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