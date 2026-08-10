В Японии придумали бокал для алкоголя, который "заставляет" пить воду
Как пишет Лайфхакер, главная особенность этого бокала – U-образная форма.
В одну половину наливают пиво, в другую – воду. В процессе того как уровень пива снижается, баланс нарушается, и бокал начинает заваливаться. Чтобы он стоял устойчиво, нужно выпить примерно столько же воды.
По словам компании, идея родилась из простой проблемы: многие знают, что во время употребления алкоголя стоит пить воду, но в компании друзей об этом часто забывают. Поэтому разработчики решили создать бокал, который будет напоминать об этом своей конструкцией.
Вода не нейтрализует вред алкоголя, но помогает замедлить темп употребления и восполнить потерю жидкости. Это снижает вероятность чрезмерного употребления спиртного.
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