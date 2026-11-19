У некоторых пожилых людей болезнь Альцгеймера развивается без заметных нарушений памяти и мышления. При этом патологические изменения в мозге продолжаются. Об этом рассказала нейроиммунолог Университета королевы Марии Элефтерия Кодосаки, сообщает Zakon.kz.

Специалист объясняет такую особенность двумя механизмами. В одних случаях амилоид и тау-белок накапливаются, но почти не повреждают нервные клетки. В других нейроны постепенно гибнут, однако мозг компенсирует потери благодаря когнитивному резерву.

"Он формируется в течение жизни и зависит, в частности, от образования и умственной активности. Благодаря этому мозг способен находить альтернативные способы выполнения привычных задач. Однако такая компенсация может отсрочить диагностику до момента, когда повреждения станут серьезными. После появления первых симптомов болезнь иногда прогрессирует быстрее", – рассказала Марии Элефтерия Кодосаки в статье для The Conversation.

Когнитивный резерв осложняет и испытания лекарств. Умственные способности людей с его высоким уровнем могут медленнее снижаться даже при приеме плацебо. Это затрудняет оценку эффективности новых препаратов.

Ранее сообщалось, что американские исследователи смогли восстановить функцию нейронов, связанных с когнитивными способностями и обработкой информации, у мышей с ключевыми признаками болезни Альцгеймера