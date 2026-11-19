Специалисты Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали технологию, позволяющую получать небольшое количество электричества непосредственно из стеблей кактусов опунций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Plants, People, Planet, такие "живые батареи" могут пригодиться для питания сельскохозяйственных датчиков и мониторинга состояния растений.

Разработка основана на природном механизме, который помогает пустынным растениям экономить влагу. В отличие от большинства растений, опунции поглощают углекислый газ преимущественно ночью, преобразуя его в яблочную кислоту. Днем под воздействием солнечного света кислота распадается в освещенной части стебля. Разница кислотности между освещенной и затененной сторонами создает электрический заряд, который можно собирать с помощью электродов.

Эксперименты показали, что одна часть кактуса способна вырабатывать до 0,5 вольта. При соединении восьми стеблей напряжение достигало 4,5 вольта – больше, чем у стандартной батарейки АА.

При этом исследователи не рассматривают кактусы в качестве источника энергии для бытовой техники. Их главная задача – обеспечить электричеством маломощные датчики на сельскохозяйственных участках. Такие устройства смогут отслеживать состояние почвы и климатические условия без прокладки длинных кабелей и постоянной замены батареек.

Кроме того, вырабатываемое напряжение может служить показателем состояния самого растения. Изменения электрической активности отражают особенности фотосинтеза и помогают выявлять стрессовые условия. По задумке ученых, подключенный к системе кактус сможет передавать фермерам информацию о состоянии посевов в режиме реального времени.

Полевые испытания подтвердили устойчивость растений к засухе. Кактусы выживали даже после 15 месяцев без полива. При этом некоторые экземпляры, испытывавшие недостаток влаги, вырабатывали больше электричества, чем хорошо увлажненные растения. Исследователи также выяснили, что умеренное солнечное освещение способствует максимальной выработке энергии, тогда как при чрезмерной интенсивности света показатель снижается.

Еще один эксперимент показал, что азотные удобрения увеличивают запасы яблочной кислоты и позволяют продлить выработку электричества до более позднего времени суток.

Команда ученых намерена усовершенствовать технологию и проверить, можно ли получать энергию подобным способом из других растений, использующих ночной тип фотосинтеза, например агавы и ананаса.

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