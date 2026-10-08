Необычные ошейники: ученые создали датчик для диких животных

Специалисты Университета штата Колорадо разработали небольшой датчик, который позволяет отслеживать, каким воздухом дышат дикие животные во время лесных пожаров. Устройство можно устанавливать на ошейники животных вместе с GPS-трекерами и датчиками физиологических показателей.

Как пишет Phys.org со ссылкой на журнал Methods in Ecology and Evolution, разработка поможет изучить, как дым от пожаров влияет на поведение и здоровье животных в дикой природе. Конструкция и программное обеспечение датчика доступны бесплатно в формате open source.

Отмечается, что устройство фиксирует концентрацию мелкодисперсных частиц PM2.5 – загрязнителей, которые могут негативно влиять на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Данные сохраняются каждые 30 минут, а сам датчик работает от солнечной энергии. После возвращения ошейника исследователи могут загрузить собранную информацию.

Первые испытания на оленях показали, насколько сильно качество воздуха может различаться даже на небольшом расстоянии. Показания датчиков, установленных на животных, иногда отличались от данных ближайших стационарных станций в 10 раз. Это указывает на необходимость отслеживать воздействие дыма непосредственно в местах нахождения животных.

Исследователи уже сотрудничают с коллегами, изучающими пум, оленей и лосей, а также редкого сиерра-невадского рыбака – небольшого хищника из семейства куньих.

Ученые надеются, что новая технология поможет лучше понять последствия лесных пожаров для дикой природы и совершенствовать природоохранные меры. В частности, данные о распространении дыма могут использоваться при планировании контролируемых палов, чтобы снизить воздействие дыма на животных в наиболее чувствительные периоды.

Ранее сообщалось, что ученые впервые увидели скрытую фазу после космического столкновения.