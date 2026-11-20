В Астане выявлена схема хищения государственных грантов на коммерциализацию научных разработок, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября 2026 года заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), раскрыв детали дела:

"По материалам дела, в 2023 году индивидуальный предприниматель получил от АО "Фонд науки" грант на реализацию проекта "Организация производства по регенерации и очистке растительных масел" с общим объемом финансирования до 350 млн тенге. При этом денежные средства выводились через счета подконтрольных компаний под видом оплаты оборудования, сырья, маркетинговых услуг и других товаров. В частности, вместо предусмотренных проектом трех производственных линий из нержавеющей стали приобретены лишь две установки из углеродной стали, не соответствующие техническим требованиям".

По данным агентства, выпуск и реализация готовой продукции не осуществлялись.

"В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 297 млн тенге. Похищенные средства переведены на счета двух аффилированных компаний под видом оплаты поставки отработанного растительного масла. В дальнейшем часть указанных средств возвращена на счета ИП и оформлена в качестве собственного софинансирования проекта, а также направлена на первоначальные взносы по договорам лизинга автомобилей". Пресс-служба АФМ РК

Более того, как отметили в агентстве, сотрудник АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы", ответственный за мониторинг проекта, за незаконное вознаграждение в размере 1,7 млн тенге не отразил выявленные нарушения в актах проверок и рекомендовал продолжить финансирование.

"Двое подозреваемых помещены под стражу. С санкции суда наложен арест на 6 автомобилей, квартиру и оборудование. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как добавили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

18 ноября 2026 года стало известно, что в Казахстане раскрыта грандиозная афера на полмиллиарда. По данным АФМ, гражданам предлагали возможность получить "беспроцентный" заем на приобретение жилья или автомобиля, рефинансировать действующие кредиты либо воспользоваться программами Trade-in. Пять человек, подозреваемых в организации и руководстве деятельностью финансовой пирамиды "Buyers Union", будут судить в Астане.