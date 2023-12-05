В Казахстане выявили "серые схемы" ввоза авто: ущерб составил более 400 млн тенге

В Казахстане транспортные прокуроры выявили "серые схемы" ввоза автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с начала 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Подробная инструкция, где и с какими документами можно было эту процедуру пройти, ни раз доводилась до общественности. Разовая ставка сбора была определена в размере 200 тысяч тенге. Однако, данной ситуацией воспользовались злоумышленники, действия которых транспортные прокуроры зафиксировали в Алматы, ЗКО и ВКО.

"Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается". Главная транспортная прокуратура

Так, 13 апреля 2023 года один из таких недобросовестных граждан поставил на казахстанский учет пригнанную машину из-за границы марки Toyota Highlander, предоставив фиктивные документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в Кыргызстане от 2021 года и договор купли-продажи.

"В их подложности прокуроры удостоверились посредством сверки сведений с американскими сайтами, которая показала, что названный автомобиль был реализован 12 октября 2022 года на аукционе Copart и ввезен в страну в апреле 2023 года. Эти обстоятельства прямо показывают на наличие признаков того, что отдельные лица, зная об основных условиях и сроках легализации, уклонились от уплаты государственных платежей на сумму свыше 2 млн тенге". Главная транспортная прокуратура

Только по Алматы, как уточнили в прокуратуре, выявлены 160 аналогичных фактов.

В этой связи, транспортными прокурорами внесены акты надзора с постановкой вопроса о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

"В то же время, собранные материалы направлены в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения по статьям 195 и 361 УК РК". Главная транспортная прокуратура

Материал по теме Легализация автомобилей в Казахстане: в МВД напомнили важный нюанс

Заявки на легализацию иностранных автомобилей в МВД принимали с 23 января по 30 июня в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева. Легализовать автомобили, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, нельзя. Сейчас, по данным министерства, в Казахстане легализовали уже свыше 237 тысяч иностранных авто.