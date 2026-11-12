5 участков, 4 машины, квартиру на 830 млн тенге арестовали у алматинки, взявшей миллиард на супермакароны

В Алматы будут судить директора ТОО "Bal halal" за хищение средств, выделенных АО "Фонд науки" на коммерциализацию научных разработок, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 12 ноября 2026 года рассказали, что в 2023-2024 годах ТОО "Bal halal" получило финансирование на сумму 1,15 млрд тенге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

"Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции. В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами". АФМ

Следствие установило, что для вывода денег использовалось ТОО "SMART 15", зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и других услуг на счета компании перечислено 736,4 млн тенге.

"Кроме того, в схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan", ИП "Sisters Brand KZ". При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО "Bal halal" и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств", – сообщили в АФМ.

По данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета ТОО "Bal halal", представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

В результате общий ущерб составил 945 млн тенге.

Подозреваемая помещена под стражу.

С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 млн тенге, включая пять земельных участков, четыре машины, квартиру в Астане, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

А в Атырау ранее осудили женщину, которая украла 35 млн тенге у дочерней компании АО "КазАвтоЖол".