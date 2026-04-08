675 млн тенге, выделенные на пациентов Астаны, ушли на технику и поездки в Италию
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура Астаны раскрыла схему хищения бюджетных средств в одной из городских поликлиник. Детали произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.
Так, в ходе проверки было установлено, что бывшее руководство медучреждения на протяжении длительного времени организовало незаконный вывод средств, предназначенных для лечения граждан.
"Деньги перечислялись на счета родственников и аффилированных лиц под видом легальных операций. Часть средств была потрачена на дорогостоящую бытовую технику и поездки за границу, в том числе в Италию", – отмечено в публикации прокуратуры за 8 апреля 2026 года.
В итоге общий ущерб государству превысил 675 млн тенге.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье о хищении в особо крупном размере".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Теперь идут следственные действия.
Ранее мы рассказывали о грандиозной краже у государства 2,5 млрд тенге: тогда осудили сразу 30 предпринимателей и госслужащих.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript