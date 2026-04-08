События

675 млн тенге, выделенные на пациентов Астаны, ушли на технику и поездки в Италию

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура Астаны раскрыла схему хищения бюджетных средств в одной из городских поликлиник. Детали произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проверки было установлено, что бывшее руководство медучреждения на протяжении длительного времени организовало незаконный вывод средств, предназначенных для лечения граждан.

"Деньги перечислялись на счета родственников и аффилированных лиц под видом легальных операций. Часть средств была потрачена на дорогостоящую бытовую технику и поездки за границу, в том числе в Италию", – отмечено в публикации прокуратуры за 8 апреля 2026 года.

В итоге общий ущерб государству превысил 675 млн тенге.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье о хищении в особо крупном размере".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Теперь идут следственные действия.

Ранее мы рассказывали о грандиозной краже у государства 2,5 млрд тенге: тогда осудили сразу 30 предпринимателей и госслужащих.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны
11:37, 30 апреля 2024
Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны
Хищение на 928 млн тенге в ветеринарной службе Туркестанской области расследует прокуратура
10:17, 28 марта 2026
Хищение на 928 млн тенге в ветеринарной службе Туркестанской области расследует прокуратура
Спортивные чиновники украли 60 млн тенге
11:06, 23 июля 2024
Спортивные чиновники украли 60 млн тенге
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
