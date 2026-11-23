Два исследования профессора Еврейского университета в Иерусалиме Эльякима Кислева показали, какие особенности характера связаны с вероятностью остаться без пары и что влияет на удовлетворенность жизнью у одиноких людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirage News, важную роль играют не только личные качества, но и ощущение свободы, независимости и отношение окружающих.

В первом исследовании ученые проанализировали данные 14 этапов длительного наблюдения за жителями Германии. Выяснилось, что люди с высокой открытостью новому опыту чаще оставались без партнера. Особенно выраженной эта связь оказалась среди женщин. В то же время экстравертированные, доброжелательные и добросовестные люди реже были одиноки.

Кроме того, исследователи изучили так называемую "темную триаду" – нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Более высокие показатели психопатии и некоторых форм нарциссизма были связаны с большей вероятностью одиночества, тогда как макиавеллизм демонстрировал обратную связь. При этом ученые подчеркнули, что характер не определяет романтическое будущее человека.

Во втором исследовании приняли участие 5017 одиноких людей старше 30 лет из США, Великобритании, Японии, Мексики и Испании. Оказалось, что те, кто ценит свободу и независимость, чаще довольны своей жизнью и статусом одиночки. Такая закономерность наблюдалась во всех пяти странах.

В то же время предубеждения, стереотипы и давление окружающих, которые подталкивают человека к поиску партнера, снижали удовлетворенность одиночеством. Это явление исследователи называют "синглизмом" – дискриминацией людей без романтических отношений.

Авторы пришли к выводу, что само по себе отсутствие партнера не определяет уровень счастья. Важную роль играют личное восприятие независимости и отношение общества. При этом исследования выявляют взаимосвязи, но не доказывают, что особенности характера или социальное давление напрямую вызывают одиночество либо неудовлетворенность жизнью.

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