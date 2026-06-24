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Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну сибирского леса, который в 1908 году взорвало что-то невидимое

Подкаменная Тунгуска в Сибири (Россия) , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 08:55 Фото: Joe Tucciarone/SPL
Утром 30 июня 1908 года над рекой Подкаменная Тунгуска в Сибири (Россия) произошел взрыв, уничтоживший около 2000 кв. км леса. По оценкам, было повалено около 80 миллионов деревьев, рассеченных от центральной точки, словно спицы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, более века поисков не привели к обнаружению ударного кратера, и теперь общепринятым объяснением является то, что объект так и не достиг земли. Он взорвался в воздухе.

Очевидцы, находившиеся далеко от эпицентра, описывали столб света ярче Солнца, за которым последовал взрыв, отбросивший людей на землю и выбивший окна за сотни километров.

Энергия, высвободившаяся в результате взрыва, обычно оценивается примерно в 10-15 мегатонн, что примерно в тысячу раз превышает энергию бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Этот регион был настолько отдаленным, что ни один ученый не добрался до этого места до 1927 года, пока Леонид Кулик не возглавил первую экспедицию. Он рассчитывал найти кратер. Вместо этого он обнаружил километры деревьев, обглоданных и примятых, с участком в центре, оставшимся стоять вертикально, обгоревшим, но с корнями. Не было ни ям, ни метеорита.

Вероятная реконструкция, представленная в статье 1993 года в журнале Nature, описывает каменный астероид диаметром примерно от 50 до 60 метров, входящий в атмосферу со скоростью около 27 километров в секунду.

На такой скорости воздух перед объектом не может расчистить себе путь.

На высоте нескольких километров астероид почти мгновенно распался и испарился, высвободив свою энергию в атмосферу в виде ударной волны, а не в землю в виде удара. Взрыв сравнял с землей лес под собой. Сам объект, по сути, перестал существовать, прежде чем смог приземлиться.

Ранее ученые раскрыли тайны другого древнего астероида.

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Аксинья Титова
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