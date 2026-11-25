Аральское море, переживающее одну из крупнейших экологических катастроф в истории, может получить второй шанс благодаря неожиданному научному предложению: засыпать часть его бывшего морского дна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcologíaVerde, группа испанских исследователей предлагает восстановить часть этого огромного озера, чтобы сократить выбросы CO₂, образующиеся в результате его высыхания.

С тех пор как древнее русло реки начало исчезать в 1960-х годах, оно выбросило в атмосферу сотни миллионов тонн углерода. Теперь исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что восстановление части затопленной территории может предотвратить выброс еще 605 миллионов тонн CO₂. Однако реализация проекта потребует инвестиций в миллиарды евро.

Исследователи предлагают осушить часть затопленной территории. Идея заключается в повторном покрытии водой определенных участков бывшего дна Аральского моря, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение кислорода в осадки и ускорить разложение органических веществ.

Цель не обязательно состоит в восстановлении озера до его первоначальных размеров, что является чрезвычайно сложной задачей, учитывая размер утраченной территории и потребности стран региона в воде. Подход предполагает выявление тех районов, где наводнения могут оказать наибольшее влияние на выбросы углекислого газа.

Это предложение выходит за рамки простого восстановления окружающей среды и может стать новым инструментом в борьбе с изменением климата.

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