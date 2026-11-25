В природе полиэтилен разлагается столетиями. Микробы и ферменты расщепляют его лишь очень медленно. Однако маленькая гусеница, питающаяся пластиком, делает это гораздо быстрее, прокалывая пакет всего за несколько десятков минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science & Vie, исследователи из Кембриджского университета и Испанского национального исследовательского совета (CSIC) показали, что пластик, наиболее распространенный вид упаковки, может выдерживать воздействие большинства живых организмов в течение десятилетий.

Гусеница, питающаяся пластиком, личинка большой восковой моли, проделывает в нем отверстия и расщепляет его молекулы в рекордно короткие сроки.

Все началось с того, что Федерика Бертоккини, биолог из CSIC и пчеловод-любитель, почистила свои ульи, которые были заражены хорошо известным вредителем: гусеницей восковой моли (Galleria mellonella). До этого пчеловоды видели эту моль только как вредителя, который грыз пчелиный воск в ульях.

Затем она поместила личинки в пластиковый пакет, который через несколько минут оказался изрешечен дырами – гусеницы выползли наружу.

Интуиция оказалась верной. В лаборатории 100 личинок, выпущенных на пакет из супермаркета, проделали в нем дыры за 40 минут и съели почти 92 миллиграмма пластика за 12 часов.

Для сравнения, бактерия, обнаруженная годом ранее, потребляла всего 0,13 миллиграмма в день. Личинки оставили после себя этиленгликоль, что доказывает, что пластик действительно превратился в другую молекулу.

На полиэтилен приходится примерно 40% всего пластика, используемого в Европе, от пакетов до бутылок.

Планета производит почти 80 миллионов тонн этого материала ежегодно, и каждый выброшенный кусок разлагается от 100 до 400 лет. Таким образом, пластиковое загрязнение накапливается гораздо быстрее, чем исчезает, поскольку перерабатывается лишь небольшая его часть, а остальное попадает на свалки, сжигается или рассеивается в море.

Исследователи подтвердили, что личинки не просто измельчают пластик на мелкие кусочки; они фактически разрушают длинные полимерные цепи. Даже паста, приготовленная из измельченных гусениц и нанесенная на пластиковую пленку, способна ее разрушить, что указывает на действие химического вещества.

По словам исследователей, это неудивительно, поскольку пчелиный воск, которым питаются эти личинки, имеет тот же тип углеродных связей, что и полиэтилен, разновидность природного пластика.

Выращивание достаточного количества гусениц для переработки огромных объемов отходов остается недостижимой задачей. Поэтому химики надеются воспроизвести их ферменты в лаборатории, чтобы перерабатывать пластик без участия насекомых.

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