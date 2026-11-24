На территории Вестминстерского аббатства, одного из самых популярных туристических мест Лондона, наконец-то разгадали тайну безымянного скелета, погребенного там, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, останки нашли в 1869 году.

Скелет находился внутри римского известнякового саркофага с надписью, посвященной Валерию Амандину, богатому британцу IV века, но останки внутри ему не принадлежат.

На крышке был высечен характерный раннесредневековый латинский крест.

Фото: SWNS

Этот символ более 150 лет ставил в тупик экспертов, поскольку не соответствовал ларцу римской эпохи. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Британской археологической ассоциации, проведено под руководством Уорвика Родвелла, археолога-консультанта Вестминстерского аббатства.

В своем исследовании Родвелл утверждает, что скелет может принадлежать одному из двух высокопоставленных средневековых монахов, умерших в XI веке.

Двумя кандидатами являются монахи по имени Элфвиг, умерший около 1020 года, и его преемник Вульнот, умерший в 1049 году. Радиоуглеродный анализ показал, что кости были найдены в период между 987 и 1052 годами нашей эры, что совпадает с периодом жизни обоих людей.

Вероятно, на момент смерти мужчине было от 35 до 49 лет, а его рост составлял 175 сантиметров. Исследователи также обнаружили внутри каменного гроба белые известковые отложения, очерчивающие контуры места, где когда-то стоял деревянный гроб, который со временем истлел.

В настоящее время саркофаг выставлен в Вестминстерском аббатстве в Галерее, посвященной бриллиантовому юбилею королевы. Эта находка – одна из многих недавних находок скелетов в Англии, которые проливают свет на средневековое прошлое страны.

Ранее сообщалось, что новая находка в Турции вновь привлекла внимание к легенде о Ноевом ковчеге.