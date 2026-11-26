В России впервые обнаружили одну из редчайших разновидностей алмаза. Речь идет о голубом алмазе, сообщает Zakon.kz.

Голубые алмазы – одна из самых редких природных разновидностей алмазов, их цвет обусловлен примесью бора в кристаллической решетке. Эти камни относятся к типу IIb и обладают особыми оптическими и полупроводниковыми свойствами. На долю камней типа IIb приходится около 0,1% природных алмазов. До сих пор среди наиболее известных в мире источников таких камней особо выделялись рудник Премьер (ныне Куллинан) в ЮАР и исторические копи Коллур в Индии.

Два кристалла с голубым оттенком массой 2,74 и 2,23 карата добыли на одном из месторождений Накынского кимберлитового поля (Якутия).

"Находку подобных борсодержащих кристаллов в коренных месторождениях России по праву можно назвать уникальным событием для отечественной алмазодобывающей отрасли и минералогии", – сообщила научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Галина Криулина.

Детальное изучение подобных находок помогает ученым установить связь между окраской кристаллов, их примесным составом и условиями формирования.

"В России основные месторождения алмазов расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Добываемые здесь кристаллы разнообразны по форме, размерам, окраске и примесному составу. Однако в научной литературе до сих пор не было описано ни одного российского природного голубого алмаза, для которого примесь бора и принадлежность к типу IIb были бы подтверждены аналитическими методами", – рассказал доцент кафедры минералогии геологического факультета МГУ Михаил Копчиков.

Найденные в России алмазы представляют собой прозрачные обломки кристаллов с протомагматическими регенерированными сколами (следами природного залечивания) и не содержат минеральных включений. Оба образца обладают сложным внутренним строением с многочисленными дислокациями – линейными дефектами кристаллической решетки, формирующими разнообразные узоры. При этом один из образцов отличается выраженным округло-ступенчатым рельефом поверхности, связанным с послойным ростом граней, а другой – тонкослоистым рельефом, сообщили в МГУ.

По аналогии с другими природными кристаллами типа IIb ученые предполагают сверхглубинное происхождение изученных алмазов.

Проведенное исследование подтвердило борную природу окраски голубых алмазов из Якутии и показало их сходство с кристаллами типа IIb из других регионов мира. Полученные данные расширяют представления о разнообразии алмазов в российских месторождениях и задают новые ориентиры для поиска уникальных голубых кристаллов.

Второй по величине необработанный алмаз Мотсведи, найденный в 2024 году на шахте Карове в Ботсване, удалось продать этим летом. При этом и цена, и покупатель остались в секрете.