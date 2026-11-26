"Отдыхаю где хочу": в Бурабае назвали главные заблуждения туристов о правилах
Сегодня, 26 ноября 2026 года, в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" рассказали о пяти распространенных заблуждениях туристов и объяснили, почему важно соблюдать природоохранные требования.
Миф № 1. "Я заплатил за въезд, значит, могу отдыхать где угодно"
Факт: оплата за посещение не отменяет природоохранных ограничений.
Территория национального парка разделена на четыре функциональные зоны: заповедного режима, экологической стабилизации, туристской и рекреационной деятельности, а также ограниченной хозяйственной деятельности. Для каждой предусмотрены свои правила.
Такое зонирование, как подчеркивают специалисты, помогает сохранять места обитания животных, редкие растения и уязвимые природные комплексы. Поэтому посещать можно не все участки парка.
Миф № 2. "Национальный парк должен оборудовать пляжи на всех озерах"
Факт: не каждый берег подходит для массового отдыха.
Прибрежная зона – важная часть экосистемы. Здесь гнездятся птицы, обитают насекомые и земноводные, а водная растительность служит укрытием для рыб. Пляжи оборудуют только на определенных участках с учетом природоохранных требований и допустимой нагрузки на территорию. Сохранение естественных берегов также важно для экологии озер.
Миф № 3. "Мы помогаем белкам, если кормим их"
Факт: человеческая еда может навредить диким животным.
Соленые орехи, сладости, печенье и другие продукты с человеческого стола не подходят для естественного рациона белок. Кроме того, регулярное кормление приучает животных подходить к людям и дорогам, что повышает риски для них.
Миф № 4. "Пищевые отходы можно оставлять в лесу – они все равно разложатся"
Факт: даже органические отходы могут навредить природе.
Остатки еды привлекают животных к местам отдыха людей, меняют их пищевое поведение и могут привести к нежелательным контактам с человеком. К тому же, объясняют сотрудники, в холодное время года процесс разложения значительно замедляется. Поэтому фруктовые очистки, хлеб и другие пищевые отходы необходимо убирать вместе с остальным мусором.
Миф № 5. "Упавшие деревья и сухие ветки говорят о том, что за лесом не ухаживают"
Факт: мертвая древесина необходима лесной экосистеме.
Поваленные деревья и старые пни служат убежищем для насекомых, средой для грибов и микроорганизмов. При разложении древесины питательные вещества возвращаются в почву.
При этом специалисты следят за состоянием леса, оценивают пожарные риски и безопасность посетителей. Санитарные мероприятия проводят при необходимости.
Поэтому лес национального парка не должен выглядеть как городской сквер: его естественное состояние имеет самостоятельную экологическую ценность.
"Природоохранные правила национального парка направлены не на ограничение отдыха туристов, а на сохранение уникальной природы".ГНПП "Бурабай"
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