Бурабай – одно из популярнейших мест отдыха в Казахстане, однако его леса, озера и горы входят в состав особо охраняемой природной территории. Поэтому здесь действуют специальные правила посещения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 ноября 2026 года, в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" рассказали о пяти распространенных заблуждениях туристов и объяснили, почему важно соблюдать природоохранные требования.

Миф № 1. "Я заплатил за въезд, значит, могу отдыхать где угодно"

Факт: оплата за посещение не отменяет природоохранных ограничений.

Территория национального парка разделена на четыре функциональные зоны: заповедного режима, экологической стабилизации, туристской и рекреационной деятельности, а также ограниченной хозяйственной деятельности. Для каждой предусмотрены свои правила.

Такое зонирование, как подчеркивают специалисты, помогает сохранять места обитания животных, редкие растения и уязвимые природные комплексы. Поэтому посещать можно не все участки парка.

Миф № 2. "Национальный парк должен оборудовать пляжи на всех озерах"

Факт: не каждый берег подходит для массового отдыха.

Прибрежная зона – важная часть экосистемы. Здесь гнездятся птицы, обитают насекомые и земноводные, а водная растительность служит укрытием для рыб. Пляжи оборудуют только на определенных участках с учетом природоохранных требований и допустимой нагрузки на территорию. Сохранение естественных берегов также важно для экологии озер.

Миф № 3. "Мы помогаем белкам, если кормим их"

Факт: человеческая еда может навредить диким животным.

Соленые орехи, сладости, печенье и другие продукты с человеческого стола не подходят для естественного рациона белок. Кроме того, регулярное кормление приучает животных подходить к людям и дорогам, что повышает риски для них.

Миф № 4. "Пищевые отходы можно оставлять в лесу – они все равно разложатся"

Факт: даже органические отходы могут навредить природе.

Остатки еды привлекают животных к местам отдыха людей, меняют их пищевое поведение и могут привести к нежелательным контактам с человеком. К тому же, объясняют сотрудники, в холодное время года процесс разложения значительно замедляется. Поэтому фруктовые очистки, хлеб и другие пищевые отходы необходимо убирать вместе с остальным мусором.

Миф № 5. "Упавшие деревья и сухие ветки говорят о том, что за лесом не ухаживают"

Факт: мертвая древесина необходима лесной экосистеме.

Поваленные деревья и старые пни служат убежищем для насекомых, средой для грибов и микроорганизмов. При разложении древесины питательные вещества возвращаются в почву.

При этом специалисты следят за состоянием леса, оценивают пожарные риски и безопасность посетителей. Санитарные мероприятия проводят при необходимости.

Поэтому лес национального парка не должен выглядеть как городской сквер: его естественное состояние имеет самостоятельную экологическую ценность.

"Природоохранные правила национального парка направлены не на ограничение отдыха туристов, а на сохранение уникальной природы". ГНПП "Бурабай"

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