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Технологии

Эксперт объяснил, на что обратить внимание при выборе ноутбука

работа за компьютером, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 18:18 Фото: magnific
Расположение портов USB-C может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

При выборе ноутбука стоит отдавать предпочтение моделям, у которых разъемы есть по обеим сторонам корпуса. На эту особенность обратил внимание журналист PCWorld Майкл Крайдер.

Как объяснил автор, расположение портов напрямую влияет на удобство зарядки устройства в повседневных ситуациях. Например, в кафе или гостинице розетка может находиться справа от ноутбука, а разъем для подключения питания – только слева.

В результате пользователю придется тянуть кабель вокруг корпуса или искать более длинный провод.

Не менее важным Крайдер считает и количество разъемов. По его мнению, у ноутбука должно быть как минимум два порта USB-C. Это позволит одновременно заряжать устройство и подключать другие аксессуары, например флешку, не прибегая к переходникам.

Крайдер также обсудил проблему с сотрудником производителя компьютеров. Тот пояснил, что размещение разъемов для зарядки по обеим сторонам корпуса усложняет конструкцию и увеличивает стоимость производства. Именно поэтому производители не всегда предусматривают такую возможность.

Таким образом, при покупке ноутбука стоит учитывать не только производительность, экран и автономность, но и расположение разъемов. Эта небольшая деталь может заметно повлиять на комфорт работы с устройством каждый день.

Ранее мы сообщали, что владельцев ноутбуков призвали отказаться от одного аксессуара.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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