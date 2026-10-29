Эксперт объяснил, на что обратить внимание при выборе ноутбука

Расположение портов USB-C может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

При выборе ноутбука стоит отдавать предпочтение моделям, у которых разъемы есть по обеим сторонам корпуса. На эту особенность обратил внимание журналист PCWorld Майкл Крайдер.

Как объяснил автор, расположение портов напрямую влияет на удобство зарядки устройства в повседневных ситуациях. Например, в кафе или гостинице розетка может находиться справа от ноутбука, а разъем для подключения питания – только слева.

В результате пользователю придется тянуть кабель вокруг корпуса или искать более длинный провод.

Не менее важным Крайдер считает и количество разъемов. По его мнению, у ноутбука должно быть как минимум два порта USB-C. Это позволит одновременно заряжать устройство и подключать другие аксессуары, например флешку, не прибегая к переходникам.

Крайдер также обсудил проблему с сотрудником производителя компьютеров. Тот пояснил, что размещение разъемов для зарядки по обеим сторонам корпуса усложняет конструкцию и увеличивает стоимость производства. Именно поэтому производители не всегда предусматривают такую возможность.

Таким образом, при покупке ноутбука стоит учитывать не только производительность, экран и автономность, но и расположение разъемов. Эта небольшая деталь может заметно повлиять на комфорт работы с устройством каждый день.

Ранее мы сообщали, что владельцев ноутбуков призвали отказаться от одного аксессуара.