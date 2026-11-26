На севере Юкатана нашли свидетельства того, как продолжительная засуха опустошила цивилизацию майя. Исследователи реконструировали климатические последствия по годам, подчеркнув уязвимость городов к недостатку осадков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Science Et Vie, судьба целых цивилизаций менялась из-за климатических потрясений.

В таком контексте новые исследования показывают разрушительное воздействие длительной засухи на цивилизацию майя. В северной части Юкатана, в пещере Грутас-Цабна, находится природный архив этих событий.

Сталактит, образованный каплями дождя, просачивающимися сквозь породу, позволил исследователям из Кембриджского университета реконструировать характер выпадения осадков в течение важнейшего периода истории майя.

В период с 871 по 1021 год слои кальцита, откладывавшиеся ежегодно, фиксировали химические характеристики влажного и сухого сезонов, что позволило различать засушливые периоды по сезонам.

Этот подход основан на изотопном анализе кислорода, содержащегося в известняковых пластах.

В периоды низкого уровня осадков изотопный состав меняется, выявляя пики засухи. Благодаря постоянной толщине слоев ученые смогли установить почти ежемесячную хронологию, что стало первым подобным достижением в этом регионе.

Согласно данным, опубликованным в журнале Science Advances, восемь засушливых периодов длились не менее трех лет, включая один, продолжавшийся тринадцать лет подряд – исторический рекорд в местных климатических архивах.

Последствия этих засух невозможно понять, не учитывая зависимость майя от сезонных дождей. Их сельское хозяйство в основном основывалось на выращивании кукурузы, культуры, крайне чувствительной к нехватке воды в начале сезона дождей.

В северных низинах Юкатана, где нет рек и труднодоступны грунтовые воды, майя хранили воду в цистернах и подземных резервуарах, называемых чультунес.

Эти хитроумные системы не работали из-за отсутствия нескольких сезонов дождей.

Пласты сталагмита Tzab06-1 показывают, что периоды засухи чередовались с одним нормальным годом перед следующим эпизодом. Эта нерегулярность затрудняла прогнозирование, ослабляя способность городов к адаптации. Согласно перекрестному анализу майянских дат, выгравированных на памятниках, строительство стел и зданий прекращалось вскоре после нескольких таких продолжительных периодов.

Полевые исследования, финансируемые, в частности, Национальным географическим обществом и фондом Леверхулма, демонстрируют, что сталагмиты могут стать мощным инструментом исторического анализа.

Ранее ученые обнаружили скрытую угрозу под дном Арала.