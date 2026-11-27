Покрытый льдом остров Вега в отдаленном море Уэдделла представляет собой необычное зрелище. На этой узкой полоске земли к востоку от Антарктического полуострова скалистые выступы и ледниковые морены образуют таинственный силуэт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Večernji.hr, с воздуха он напоминает череп с легкой улыбкой, обращенный к расположенному неподалеку острову Дьявола.

"Покрытый снегом и льдом, череп сохранился. Но при воздействии талой воды его поверхность изнашивается, что со временем изменит линию челюсти и расширит глазницу", – предупредил эксперт.

На снимках НАСА, сделанных в начале южной осени и весны, изображен остров Вега. Снимки были получены с помощью прибора Operational Land Imager (OLI) на спутнике Landsat 9 22 марта 2025 года и 10 октября 2026 года. В марте 2026 года остров был скрыт облаками.

Скалистый пик, выступающий изо льда, напоминает глазницу, боковая морена образует контур рта, а ледник Баия-дель-Диабло (Залив Дьявола) – челюсть.

Фото: NASA

На снимке от марта 2025 года лед покрыт толстым слоем снега, типичным для самого влажного месяца в этом районе. На снимке от октября 2026 года ситуация иная: снег исчез с больших участков, обнажив более темный лед.

Повышенные зимние температуры 2026 года, особенно в июне, частично способствовали появлению больших участков голой ледяной поверхности в октябре, пояснил гляциолог Маури Пелто из Колледжа Николса. Обнажившийся лед на Веге и близлежащих островах свидетельствует о том, что зимой выпало меньше нового снега, а его потеря ускорилась из-за сублимации и ветра.

Предстоящий сезон таяния может усугубить ситуацию. Голый лед темнее снега и поглощает больше солнечной энергии, поэтому таяние ускоряется по мере увеличения продолжительности светового дня и повышения температуры.

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